Torenhoog showgehalte in tweede battles van 'The Voice Kids'

02 november 2018

22u30

Bron: VTM 0 TV Er werd vanavond weer duchtig gebatteld in ‘The Voice Kids’. Coaches Sean, Laura, Gers en K3 stuurden hun kandidaten de ring in met punchy popsongs en wilden rasechte performers zien. De inzet was hoog: per trio kon er maar één talent een ticket voor de halve finale op zak steken.

Noa (13, Assebroek), Kato (14, Sinaai) en Sari (14, Sint-Job-in-‘t-Goor) trapten de Battles af met een liedje dat volgens hun coach Gers perfect bij hen past: ‘Youngblood’ van 5 Seconds of Summer. Het is een popnummer over prille liefde. “Het verschil kan je maken door te weten wat je zingt”, voegde Gers daaraan toe.

Ook Jade (14, Oostakker), Laura (13, Mol) en Lotte (11, Kaster) van team Gers werden verwacht in de battle-ring. Zij mochten de populaire Post Malone achterna met ‘Better Now’. Gers maakte van de verlegen meisjes echte madammen met attitude.

“Een battle om goed gezind van te worden”, vond Laura van haar battle-trio. Dat krijg je als je rasartiest Kyle (14, Ledeberg), powermeid Silvie (13, Minderhout) en de enthousiaste Evi (13, Beveren) samen zet. Energie en plezier hadden deze kids op overschot, maar hun grootste uitdaging was om ook sámen straf te performen. “Deze showbeesten moeten leren om rekening te houden elkaar”, vertelde Laura.

Show verkopen kunnen ook Amber (13, Diepenbeek), Aja (13, Tielt) en Maëlle (12, Ottenburg) uit team K3 als de beste. “We hebben deze drie krachtige stemmen dan ook bewust samen gezet”, aldus de coaches. Om de pittige dames een beetje in te tomen, begon K3 de repetitie wijselijk met enkele ontspanningsoefeningen. Nadien mochten de energiebommetjes zich uitleven met 'The Middle' van Zedd. “Dit wordt één van onze spannendste battles”, vertelde Marthe.

De immer vrolijke Jolien (11, Hooglede) wilde het eigenlijk tegen niemand van team Sean opnemen. Maar ze werd door haar coach toch gekoppeld aan Helena (12, Tielt-Winge) en Emma (12, Berchem). Deze drie vriendinnen kregen het toepasselijke ‘Friends’ van Anne-Marie als uitdaging. Ze verrasten iedereen met een eigenzinnige versie mét een duidelijke boodschap voor de andere coaches...