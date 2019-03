Toptransfers binnen de voetbalprogramma’s: Jan Mulder en Marc Degryse stappen over naar VTM Mark Coenegracht

28 maart 2019

08u00 3 TV Toptransfers in medialand: niet alleen Jan Mulder (73) stapt over van VRT naar VTM, zoals de krant Het Laatste Nieuws meldt, maar ook Marc Degryse (53) verhuist naar de commerciële zender. Dat laatste werd ons bevestigd door de VRT. De gezichten van onder andere ‘Extra Time’ op Canvas zullen vanaf deze zomer bij VTM voluit uitgespeeld worden als immer kritische voetbalspecialisten. Mulder wordt ook huisanalist en voetbalexpert in ‘VTM NIEUWS’.

Een dubbele voetbaltransfer in televisieland die kan tellen. Analisten Jan Mulder en Marc Degryse (53), bij het grote publiek vooral bekend van hun wekelijkse passage bij het Canvas-voetbalmagazine ‘Extra Time’, verkassen van VRT naar VTM. Of zoals Mulder het zelf omschrijft: “Jan Mulder naar VTM: dat is geen romantiek of humor. Dat is de prachtige toekomstmuziek van een nieuwe carrière, samen met de Rode Duivels , de Champions League en VTM.” Michiel Ameloot, chef sport bij VTM NIEUWS, is ook duidelijk: “De komst van Jan betekent heel veel voor ons. Met de Champions League en de Rode Duivels hebben we al twee absolute topmerken in huis. Met Jan komt daar een derde bij. Voor VTM een absolute meerwaarde.”Michiel Ameloot, chef sport bij VTM NIEUWS, is ook duidelijk: "De komst van Jan betekent heel veel voor ons. Met de Champions League en de Rode Duivels hebben we al twee absolute topmerken in huis. Met Jan komt daar een derde bij. Voor VTM een absolute meerwaarde."

VTM haalt Mulder binnen voor de omkadering van alle wedstrijden van de Rode Duivels en voor de eindstrijd in de Nations League, de nieuwe internationale competitie waar ons land in de laatste wedstrijd van de voorrondes werd uitgeschakeld door Zwitserland. De voorronde van het EK, dat in 2020 zal plaatsvinden in twaalf Europese landen (maar niet in België), startte al op 21 maart, met de wedstrijd tegen Rusland. Inmiddels is ook de uitwedstrijd tegen Cyprus afgewerkt. Het volgende blok, met matchen tegen Kazachstan en Schotland, vindt begin juni plaats. Mulder zal uiteraard ook voluit worden uitgespeeld bij de start van het nieuwe seizoen van de Champions League, dat deels op Q2 wordt uitgezonden.

Alsmaar mopperend

Met de transfer van Mulder doet VTM een gouden zaak. De immer spitante, soms wat knorrige, maar steevast harde analist heeft immers tonnen ervaring en een radde tong. Als analist heeft hij het unieke talent om op geheel eigen wijze zijn licht te laten schijnen over het voetbal. Soms ontroerend zacht, de groene mat en zijn helden strelend, dan weer hard, fel en scherp. En alsmaar mopperend. Dat heeft niks te maken met zijn leeftijd, wel met zijn aard. Als begenadigd voetballer deed hij dat ook al.

Na zijn glorieperiode als ranke spits bij Anderlecht in de jaren 60, verkaste Mulder naar Ajax, waar hij door een knieblessure zijn carrière moest beëindigen. Mulder mopperde niet te lang in zijn fraaie woning in Groningen. Hij sloeg de actieve voetbalbladzijde om en ging columns schrijven. Mopperen langs de zijlijn. Hij bombardeerde zichzelf tot "bescheiden waarnemer van de poppenkast die op de groene mat wordt gespeeld", zoals hij het zelf omschreef. Tot hij zestig werd en naar eigen zeggen moe was geworden van zichzelf. Gelukkig kruiste Matthijs van Nieuwkerk van 'De wereld draait door' toen zijn pad. Die wilde de ex-voetballer wat graag in zijn actuashow. De voetbalprogramma's in ons land volgden. Zijn pensioen werd weggegomd. Mulder is inmiddels 73 jaar en niet weg te branden als analist.

To the point

Niet alleen Mulder vertrekt naar VTM, ook Marc Degryse zal straks bij VTM zijn licht laten schijnen over het voetbalgebeuren. Zijn vertrek bij ‘Extra Time’ werd ons bevestigd. Degryse ontwikkelde zich de voorbije jaren tot één van de beste tv-voetbalanalisten van ons land. Scherp, correct, to the point en steeds met de vinger aan de pols. Degryse was, net als Mulder, in een vorig leven aanvaller. Eerst bij Brugge, later bij Anderlecht en PSV.

Pensioen Frank Raes

Voor 'Extra Time' is de overstap van Mulder en Degryse een pijnlijke zaak. Het maandagprogramma op Canvas verliest immers een topgezicht. "Voor alle duidelijkheid: 'Extra Time' blijft voor Canvas een enorm belangrijk programma. Het is dé plek om op televisie uitgebreid en in de diepte over voetbal te praten", reageert Olivier Goris, netmanager van Eén en Canvas. "We hebben niet voor niets Frank Raes, ondanks zijn pensioen, voor een nieuw seizoen aan het programma vastgehaakt. En, er is nog leven naast Jan. Uiteraard zijn er Filip Joos en Peter Vandenbempt, maar ook Mohamed - Mo - Messoudi heeft zich straf ontwikkeld. En Wesley Sonck is altijd verfrissend. De kracht van 'Extra Time' wordt dus behouden. Het programma zal in geen geval aan belang inboeten.”

Eddy Planckaert nieuw gezicht bij de VTM-wielerwedstrijden

VTM zet dit jaar niet alleen in op beter omkaderde voetbalprogramma's, de zender maakt ook werk van zijn wielerwedstrijden. Naast Merijn Casteleyn, de vaste VTM-wielerverslaggever, worden Tom Boonen en Eddy Planckaert vaste analisten van de koers. Planckaert was al een eerste keer te horen tijdens de klassieker Milaan-San Remo. Boonen is al een tijdje actief tijdens het wielrennen op VTM.