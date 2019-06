Toppunt van synchroon? Dat is deze dansgroep uit ‘America’s Got Talent’ TK

07 juni 2019

21u23 18 TV Het moeten niet altijd de zangers zijn die opvallen in programma’s als ‘Got Talent’. Deze week passeerde er ook een grote dansgroep de revue in de Amerikaanse versie, die zowat iedereen verblufte met hun perfect synchrone pasjes.

Met meer dan 60 meisjes (we hebben een poging gedaan om ze te tellen) betraden de Emerald Bellas deze week het podium van ‘America’s Got Talent’. Hun specialiteit? De ‘high kicks’, een met uitsterven bedreigde dansstijl die vooral bekend is van de Rockettes. De middelbare schoolstudentes uit Texas proberen het begrip echter weer nieuw leven in te blazen.

En dat doen ze ook met verve. Hoewel het allerminst gemakkelijk is om met zoveel dansers tegelijk te bewegen, slagen de meiden erin om verbluffend synchroon te blijven, tot aan de pijnlijk uitziende spagaat op het einde toe. De hele zaal is danig onder de indruk, en ook de jury - met uitzondering van de kritische stand-upcomedian Howie, gooit achteraf met complimentjes. Aan drie ‘ja’s’ hebben de Belles genoeg om door te schuiven naar de volgende ronde. Wij hopen hen alvast terug te zien in de liveshows.