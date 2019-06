Topman VRT: "Vlaamse programma's moeten makkelijk vindbaar zijn voor alle Belgen” SVM

20 juni 2019

18u14

Bron: Belga 1 VRT De Belgische mediagroepen moeten het media-ecosysteem in ons land alle kansen geven. Daarom moeten de Vlaamse tv-programma's goed en gemakkelijk vindbaar zijn voor alle Belgen. Dat heeft Paul Lembrechts, de topman van de VRT, vandaag gezegd tijdens de voorstelling van de jaarresultaten van de openbare omroep.

Vorig weekend raakte bekend dat de vier belangrijkste Belgische televisiezenders een bom leggen onder Pickx, het nieuwe tv-platform dat Proximus eerder deze week lanceerde. Ze nemen het niet dat de telecomgroep haar televisieaanbod grondig moderniseert zonder dat ze daar vooraf hun fiat voor hebben gegeven.

Met Pickx wil Proximus een antwoord bieden op streamingplatformen als Netflix en Amazon. Kijkers moeten nu per zender nagaan wat er te zien valt, maar Pickx bundelt die massa aan programma's per genre. Zo kunnen klanten als het ware een eigen tv-zender samenstellen.

Nieuwe interface niet in goede aarde

Die nieuwe interface valt niet bij iedereen in goede aarde. In een brief aan Proximus-topvrouw Dominique Leroy geven de grootste vier tv-zenders -de VRT, DPG Media (VTM), de RTBF en de RTL-omroepen- aan dat ze nooit hun akkoord hebben gegeven voor Pickx.

Volgens Lembrechts staat de VRT niet lijnrecht tegenover de distributeurs. "Ik vind wel dat alle Vlaamse en Waalse tv-omroepen het Belgische media-ecosysteem alle kansen moeten geven. Daarom moeten alle Vlaamse tv-programma's goed en gemakkelijk vindbaar zijn voor alle Vlamingen. We willen immers alle soorten programma's aanbieden, ook die voor een moeilijk bereikbaar publiek."

Gewijzigde volgorde

In die context gaf Lembrechts ook nog mee dat hij het jammer vindt dat Proximus onlangs ook de volgorde van de tv-zenders heeft gewijzigd. Zo zijn de Vlaamse zenders bij Proximus pas te vinden vanaf kanaal 251 in Wallonië en Brussel, in Vlaanderen zijn de Franstalige zenders ook pas te vinden vanaf kanaal 251.

"We leven nog altijd in één land. Deze situatie is niet bevorderlijk voor de Belgen om de zenders van de andere taalgemeenschap te leren kennen. We moeten als landgenoten toch de content van elkaar gemakkelijk kunnen ontdekken", besluit de gedelegeerd bestuurder van de VRT.