Topfavoriete sneuvelt onverwacht in ‘America’s Got Talent’, dus grijpen programmamakers in KD

06 februari 2019

16u42 0 TV Darci Lynne (14) wist zich enkele weken geleden geheel onverwacht niet te plaatsen voor de finale van ‘America’s Got Talent: The Champions’. De makers van het programma loodsen haar nu via een achterpoortje toch binnen bij de grote finale. De populaire tiener zit plots terug in de race, dankzij een wildcard.

In ‘America’s Got Talent: The Champions’ nemen de strafste kandidaten uit verschillende edities van de ‘Got Talent’-franchise het tegen elkaar op. Darci won in 2017 de finale van het twaalfde seizoen van ‘America’s Got Talent’ en werd in één klap wereldberoemd. Voor ‘The Champions’ wou Darci graag nog een keer deelnemen aan het populaire programma.

Ook deze keer was ze van bij het begin één van de topfavorieten. Geheel onverwacht verloor ze in haar aflevering van de in Amerika volstrekt onbekende Cristina Ramos. Cristina won eerder al ‘Spain’s Got Talent’ en verbaasde de jury door meer stemmen te halen dan Darci Lynne. Nu hijsen de programmamakers Darci weer aan boord door haar een wildcard te geven voor de finale. Hoe de wildcard werkt en wie beslist wie die krijgt, daar worden opvallend weinig details over gegeven. Naast Darci kreeg ook goochelaar Jon Dorenbos een wildcard.

(lees verder onder de video)

Twaalf kandidaten

In de finale nemen twaalf kandidaten het tegen elkaar op. Hoewel Simon Cowell met de spin-off van ‘America’s Got Talent’ internationaal talent in de kijker wou zetten, namen slechts vier van de twaalf finalisten nooit eerder deel aan ‘America’s Got Talent’. Susan Boyle en Paul Potts werden bekend door hun deelname aan ‘Britian’s Got Talent’, Cristina Ramos won ‘Spain’s Got Talent’ en Kseniya Simonova won ‘Ukraine’s Got Talent’.

De Amerikaanse finalisten zijn Deadly Games (halve finalisten in seizoen 11), Brian Justin Crum (finalist in seizoen 11), Angelica Hale, Preacher Lawson en Kechi Okwuchi (allen finalisten uit seizoen 12) en Shin Lim (winnaar van seizoen 13). De finale van de talentenjacht vindt volgende week plaats.