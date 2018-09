Topfavoriete Severien over boer Jeroen: "Ik dénk dat ik hetzelfde voel voor hem, maar..." Wim Nijsten

18 september 2018

13u27

Bron: Dag Allemaal 0 TV Boer Jeroen (29) ziet de 23-jarige Severien wel zitten. Dat steekt hij niet bepaald weg. Zij gedraagt zich een stuk terughoudender in ‘Boer Zkt. Vrouw’, en daar heeft Severien zo haar redenen voor. In Dag Allemaal legt ze deze week uit hoe dat komt.

Het is nu al hét beeld van deze ‘Boer Zkt. Vrouw’: wanneer hij Severien uit Kalken voor het eerst ziet, breekt bij boer ­Jeroen het zweet uit. Het was meteen duidelijk dat hij ­stapelverliefd is. "Toen ik hem mijn brief gaf, merkte ik al dat hij wat raar deed", zegt ze in Dag Allemaal. "Ik vroeg mij af wat er met hem aan de hand was. Hij was compleet van zijn melk. Als hij kon, was hij zo naar buiten gelopen."

Had je meteen door dat het door jou kwam?

Nee, ik dacht dat hij onder de indruk was van de situatie. Het overkomt hem wellicht niet elke dag dat er 49 vrouwen staan te trappelen om een liefdesbrief aan hem te geven en naar zijn gunst te dingen. Na ons gesprek vernam ik dat het door mij kwam dat hij zo van slag was. 

Voor Jeroen was het liefde op het eerste gezicht. Had jij dezelfde gevoelens? 

Goh, ’t was een eerste kennismaking. Iemand die je vijf minuten kent, kan je wel tof vinden, maar ’t blijft een vreemde. Pas op, ik vind hem nog knapper dan op tv en ik wil hem graag beter leren kennen. Maar ik bleef nuchter om me tegen een teleurstelling te beschermen. 

Liep hij niet te hard van stapel? "Als ik nu kon, zou ik stoppen en weggaan met Severien", zei hij. 

Als hij toen gezegd had dat hij enkel míj beter wilde leren kennen, had ik dat niet erg ­gevonden. Maar helaas zit het programma anders in elkaar. 

Vond je het moeilijk om tijdens de groepsdate nog vier vrouwen rond hem te zien draaien? 

Ik ben nooit jaloers geweest. Ik zie ‘Boer Zkt. Vrouw’ ook niet als een spel. Het draait nog altijd om gevoelens, en die kan je niet sturen. Ik zal ook nooit proberen om zijn aandacht op te eisen. Als hij mij echt graag heeft, geeft hij mij die aandacht wel vanzelf.

En, heeft hij jou een teken gegeven?

Hij had graag dat ik bij hem in de botsauto’s zat, en achteraf droeg hij mij van het platform. Jeroen zei ook dat hij een boontje voor mij heeft. Toen ik zei dat ik nog studeerde en niet meteen definitief naar Duitsland kon verhuizen, zei hij: ‘Het geeft niet of je nu nog één of twee jaar studeert, ik wil wachten op jou.’ Toch een teken dat hij mij wel ziet zitten. 

Dus verwachtte jij allicht wel dat je mee naar de boerderij mocht? 

Ik heb toch getwijfeld, hoor. Ik wist niet wat hij tegen de andere vrouwen had gezegd, hé. Misschien wilde hij mij sussen om mij niet met een slecht gevoel naar huis te laten gaan. 

Ben jij evenzeer onder de indruk van Jeroen als hij van jou?

Ik denk dat ik dezelfde gevoelens koester als Jeroen, maar ik heb die nog niet durven te tonen zoals hij deed. Want ja, wat als het straks op de boerderij toch niet klikt tussen ons? 

Jeroen noemt jou het mooiste meisje dat hij ooit heeft gezien. Fijn om te horen, zeker?

Heel fijn, dat heeft nog nooit iemand tegen mij gezegd. Mijn mama, ja, maar da’s toch niet hetzelfde. (lacht)

Heb jij eigenlijk al veel vriendjes gehad? 

Ik heb nog nooit een echte ­relatie gehad. Ik heb dat altijd afgeblokt omdat ik ervan droom om naar het buitenland te verhuizen. Ik ben bang om verliefd te worden op iemand die dat niet ziet zitten. Ik heb wel al dates gehad, maar telkens als mijn verhuisplannen ter sprake kwamen, liep het strop. 

Waarom heb jij voor Jeroen ­gekozen? Of stuurde jij ook brieven naar andere boeren? 

In mijn omgeving en op sociale media werd gezegd dat ik ­meedoe aan ‘Boer Zkt. Vrouw’ omdat ik per se naar het buitenland wil verhuizen.

Maar dat is niet zo? 

Absoluut niet, en dat heb ik op de speeddate ook tegen Jeroen gezegd. Als ik naar Duitsland wil vertrekken, pak ik mijn koffers en ben ik weg. Dat héb ik trouwens al eens gedaan. 

Hoezo?

Ik heb stage gelopen bij Center Parcs. Mijn diploma was helaas te laag om er te blijven, dus ben ik teruggekomen om een master in toerisme te behalen. Later wil ik graag terug naar Duitsland, maar dan liefst met Jeroen. 

Wat spreekt jou aan in Jeroen?

Toen ik hem op tv zag, vond ik hem meteen tof en spontaan. Een stoere kerel - een beetje een houthakker -, met een zachte binnenkant. En toen ik hoorde dat hij in Duitsland woonde, had ik iets van: hey, jij bent hier op het scherm voor míj. (lacht)