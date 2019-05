Topfavoriet Ibe wint ‘The Voice Van Vlaanderen’: “Eerst geef ik een dik feestje en dan muziek maken!” Jolien Boeckx

24 mei 2019

22u39 114 TV Hij was wekenlang topfavoriet, werd door Alex Callier in de eerste liveshow al tot winnaar gebombardeerd, en nu heeft Ibe Wuyts (17) van Team Koen al die verwachtingen ingelost. De jongen achter de piano is ‘The Voice Van Vlaanderen’ 2019 . Hij is meteen 25.000 euro rijker én in het bezit van een platencontract. “Eerst een dik feestje geven en dan muziek maken.”

“Wie niet hoort dat Ibe ‘The Voice Van Vlaanderen’ 2019 is, heeft stront in zijn oren zitten!” We horen het Callier nog zeggen in de eerste liveshow vier weken geleden. Gelijk had hij, maar toch bleef het oppassen om iemand zo vroeg in de wedstrijd al in de favorietenrol te duwen. “Zijn stem is apart, innemend, hij schrijft zijn nummers zelf, begeleidt zichzelf, hij is al een artiest. Mààr: nog niet beginnen zweven, Ibe”, sprak zijn coach Koen Wauters toen. Geen enkele keer heeft de nuchterheid zelve uit Genk dat gedaan. Het publiek ingepakt en ontroerd met zijn unieke stemgeluid, achter zijn piano of zonder zijn vertrouwde cocon: dat wél. In de finale stal hij alle harten met ‘Way Down We Go’ van Kaleo en ‘Someone You Loved’ van Lewis Capaldi’, om vervolgens nog wat extra stemmen te ronselen met ‘Tenerife Sea’ van Ed Sheeran. Drie keer na elkaar kippenvel. Dat is wat we van een ‘Voice’ verlangen. Ibe is een terechte winnaar. “Ik ben zò gelukkig! De gelukkigste jongen ter wereld. Een grote dank u wel aan iedereen die mij gesteund heeft en op mij gestemd heeft. Het is onbeschrijfelijk wat er nu in mij omgaat”, sprak hij van ontroering na zijn bekroning. Ibe schreef zich in voor ‘The Voice’ om mensen te bereiken met zijn eigen muziek. “Ik heb er echt àlles voor gedaan om het zo ver mogelijk te schoppen in ‘The Voice’. Deze wedstrijd was mijn topprioriteit, ik heb er zelfs mijn school links voor laten liggen. Nu blijkt dat een juiste keuze geweest”, lacht hij.

Als de storm vandaag wat gaan liggen is, zet Ibe alles op alles om een groot feest te organiseren. Hij is nu plots 25.000 euro rijker, dan kan zo’n ‘folieke’ er wel af. “Iedereen van mijn familie en vrienden die mij de voorbije weken gesteund heeft, wil ik bedanken met een dik feestje. Vier weken op rij naar Lint rijden: je moet het maar doen, hé. Ik apprecieer dat enorm en ga ze daarom eens goed trakteren”, zegt hij overtuigd. “Mijn mama en zusjes ga ik verwennen met een reis. En al de rest van het geld ga ik sparen voor mijn muziek. Ik weet dat de muziekindustrie niet de goedkoopste business is, maar ik heb het er 100% voor over om mijn geld daarin te investeren.”

Een plaat uitbrengen was altijd een droom van Ibe, die nu plots wel heel realistisch wordt. “Ik kijk er naar uit om mijn eigen muziek naar de mensen te brengen”, zegt hij. Iets dat Ibe al mocht doen in de Ancienne Belgique een maand geleden. Toen speelde hij al het voorprogramma van Giant Rooks, een Duitse poprockband. “Dat was ongelofelijk om te mogen doen”, aldus Ibe. En daar komt deze zomer al een vervolg aan. Op 1 juni verzorgt Ibe het voorprogramma van Tout Va Bien in de Cinema in Aalst en 28 juni staat hij op Genk On Stage. “En er komen nòg aanvragen binnen. Mijn muzikale toekomst begint hier en nu, dankzij ‘The Voice’. Ik ben zò zò zò gelukkig. Laat die drukke zomer maar komen: ik ben er helemaal klaar voor!”

Al zal Ibe zich eerst nog enkele weken op school moeten storten. “Dat moet wel na de voorbije periode”, lacht hij. Ibe studeert Humane Wetenschappen in het vijfde middelbaar. “Ik vind het heel belangrijk om mijn middelbare diploma te behalen. Volgend jaar ga ik misschien muziek studeren, dat ligt al meer in de richting die ik uit wil. Maar ik blijf die studies sowieso combineren met mijn muziek.”