Topdokters houden coronadagboek bij: "Afscheid nemen moet nu via internet"

30 maart 2020

19u06

Bron: VTM 1

In ‘Topdokters: Corona’ volgen we verschillende topdokters die een videodagboek bijhouden over hun werkzaamheden tijdens de coronacrisis. Helaas moeten ze ook omgaan met sterfgevallen. De dokters vertellen dat sterfgevallen noodgedwongen afscheid moeten nemen met familieleden via het internet, omdat ze niet in het ziekenhuis worden toegelaten. Dit uit voorzorgsmaatregel.

‘Topdokters: Corona’: 21.20 uur op VIER.