Topdokter Réginald Moreels opereert enorm keelgezwel BDB

03 februari 2020

10u27 0

Straffe beelden in de nieuwe aflevering van ‘Topdokters’ vanavond. In het Mutwanga ziekenhuis in Congo krijgt dokter Réginald Moreels een vrouw op bezoek met een reusachtig goedaardig keelgezwel. De ex-minister werkt in het Afrikaanse land als vrijwillig chirurg. Hij opereert de vrouw, maar dat gaat helemaal anders dan de operaties die hij in Europa uitvoert. “Eigenlijk wordt dit soort ingrepen uitgevoerd door neus-, keel- en oorartsen”, vertelt hij. “Ik heb dat dus als algemeen chirurg nog niet veel moeten doen. Maar hier in Congo hoort dat er natuurlijk wel bij. Ik werk hier ook veel trager, want de middelen zijn hier niet voorhanden.” ‘Topdokters’ is elke maandag te zien op VIER om 20u35.