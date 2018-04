Toon en Frie outen zich als koppel: "Oef, eindelijk geen stiekeme afspraakjes meer in het buitenland" KV

03 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Alsof ze voor elkaar gemaakt waren. Zo leerde Vlaanderen Frie (29) en Toon (30) kennen in ‘Blind Getrouwd’. Dat ze vandaag nog altijd verliefd zijn, lag dan ook in de lijn der verwachtingen. "En voor wie het zich afvraagt: Frie kreeg inmiddels wél al bloemen", zegt Toon in Dag Allemaal.

Ter herinnering: wanneer Toon en Frie op tv bespreken wat van iemand een romantisch mens maakt, noemt Toon zichzelf ‘een romantische man, maar niet op een cliché-manier.’ "Als ik jou een plezier wil doen, haal ik gewoon een pak cola light", voegt hij eraan toe. Een grappige uitspraak waarmee hij Vlaanderen definitief voor zich won.

Grappig, ondernemend, vlot, lief... Op Twitter werd al snel de vraag gesteld waaróm dit koppel meedeed aan ‘Blind Getrouwd’: Toon werd zelfs ‘de belichaming van de ideale man’ genoemd. Wat Frie maar al te graag beaamt. Al is zij, uiteraard, heel blij dat hij zich toch inschreef.

Geldverspilling

Na een vlekkeloos parcours op tv wonen de twee nu onder hetzelfde dak. "Frie is bij mij ingetrokken", vertelt Toon. "Het is nogal een geldverspilling om elk apart te blijven wonen, hé."

Dat klinkt weer zo rationeel, Toon. Ook al noem jij jezelf romantisch, we zagen Frie en jou weinig zoenen.

