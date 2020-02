Tomas De Soete ging uitdaging aan in ‘Vandaag Over Een Jaar’: “Ik wil stoppen met roken” MVO

20 februari 2020

10u30 0 TV In ‘Vandaag Over Een Jaar’, het Eén-programma van Cath Luyten, zien we vanavond een bekend gezicht opduiken. Tomas De Soete ging een moeilijke uitdaging aan: hij wilde op één jaar tijd stoppen met roken.

“De kinderen wezen me op mijn verslaving en ik kon er niets tegenin brengen”, geeft hij toe. De Studio Brussel-stem rookte al vijfentwintig jaar. Straks zien we hem vertellen dat hij in zijn opzet geslaagd is. Een jaar na zijn belofte - en zelfs ruim daarvoor - was hij rookvrij. Jammer genoeg deed een persoonlijke tegenslag hem na de opnames alsnog teruggrijpen naar de sigaret.

‘Vandaag over een jaar’, 20.35 uur op Eén