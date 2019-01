Tom Waes zoekt vrijwilligers voor legeropleiding ‘Kamp Waes’: “Eén zekerheid: 98% haalt het einde niet” Redactie

12 januari 2019

00u00 0 TV 'Kamp Waes'. Dat is het volgende straffe project dat Tom Waes op zijn bucketlist mag afvinken. In dat programma zal hij niet zijn eigen grenzen aftasten, maar biedt hij 'gewone' mannen en vrouwen de kans op een versnelde opleiding voor de Special Forces Group van het Belgisch leger. Wellicht volgend jaar te zien op Eén.

Hij had het plechtig beloofd: hij zal dit en volgend jaar niet van het VRT-scherm te branden zijn. Momenteel scoort hij weer voluit met 'Reizen Waes Europa', straks speelt hij de hoofdrol in de fictieserie 'Undercover' en is hij gastheer op Ketnet voor een nieuwe reeks van 'De Blacklist'. En daar komt nu dus nog een vierde project bij. 'Kamp Waes' wordt een avontuurlijk programma waarin gewone burgers - mannen én vrouwen - in sneltempo selectieproeven ondergaan als waren ze kandidaten voor de Special Forces Group van het leger. Dat is een elitegroep met teams voor amfibie-, land- of luchtoperaties, met leden die gespecialiseerd zijn als parachutist, sniper, gevechtsduiker of voorklimmer. Er is weinig iets bekend over deze militairen die steevast in de luwte opereren.

Loodzware proeven

Wat de proefkonijnen van 'Kamp Waes' straks mogen verwachten: een keiharde, intense opleiding tot gespecialiseerd elitesoldaat. Ze zullen in tenten slapen, fysieke en mentale bikkelharde proeven uitvoeren, mogelijk worden ze naar het buitenland gestuurd - al dan niet gedropt uit een vliegtuig - ze zullen nachtsurvivals moeten doorstaan...

