Tom Waes zeilt naar Engeland met kleine Oona in eerste beelden van ‘De Blacklist’ MVO

20 september 2019

17u22 1 TV Tom Waes maakt Ketnet onveilig in het nieuwe programma ‘De Blacklist’. In de eerste beelden zien we hoe hij samen met de jonge Oona naar Engeland zeilt.

“Ik was zo ongelooflijk blij dat Oona Het Kanaal wou oversteken met een zeilboot,” aldus Tom. “Want stiekem wou ik dat ook heel graag doen. Oona begon er met een klein en bang hartje aan want ze had nog nooit gezeild maar ze ontpopte zich tot een echte kapitein. Haar enthousiasme en goesting werkten aanstekelijk. De kliffen van Dover waren nog nooit zo mooi.”