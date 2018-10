Tom Waes wordt opnieuw acteur MVO

04 oktober 2018

07u07

Bron: Showbizzsite 1 TV Tom Waes is binnenkort te zien in ' Undercover', een fictiereeks die in het voorjaar van 2019 uitgezonden zal worden op Eén.

De serie vertelt het verhaal van Ferry Bouman, een Nederlander die zich de grootste XTC-producent ter wereld mag noemen. Twee politieagenten proberen undercover te infiltreren in zijn netwerk. De man en vrouw spelen en koppel en proberen zo zijn vertrouwen te winnen. De agenten zullen gespeeld worden door Tom Waes en de Nederlandse actrice Anna Drijver.

Ook voor 'Undercover' op tv komt zullen we Waes nog tegenkomen op het kleine scherm. Vanaf december zien we hem in het volgende seizoen van 'Reizen Waes'.