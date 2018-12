Tom Waes waagt zijn leven in Spanje voor ‘Reizen Waes’ KD

13 december 2018

10u18

Bron: VRT 0 TV Tom Waes (50) heeft in Spanje zijn leven geriskeerd voor ‘Reizen Waes’. Het tv-gezicht maakt een pijnlijke val en was onder andere getuige van een drugssmokkel.

In ‘Reizen Waes’ verkent Tom Waes Europa. In de eerste aflevering houdt hij halt in Spanje, waar jaarlijks 75 miljoen toeristen vertoeven. Tom kiest echter voor het minder aangename gebied, de spreekwoordelijke achterkant van Spanje. In het kuststadje La Linea de la Concepcion, één van de grootste drugshavens van Europa, is Tom getuige van een drugssmokkel. “Je vindt hier tonnen drugs en 500 rubberen bootjes”, vertelt hij. Dagelijks worden er tonnen hasj overgevaren vanuit Marokko, dat maar 14 kilometer verderop ligt.

Verder gaat de tv-held een acrobatisch gevecht aan met een stier, wat pijnlijke gevolgen kan hebben. Tijdens een zoektocht naar delicatessen wordt hij bijna van de rotsen gespoeld. “Het gaf me echt een kick om de natuurelementen te trotseren.”

De eerste aflevering van het Eén-programma ‘Reizen Waes’ is te zien op zondag 16 december om 20u35.