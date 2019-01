Tom Waes riskeerde zijn leven voor deze foto, maar hoeveel bracht ze op? MVO

29 januari 2019

06u20 0 TV ‘Stukken van mensen’ heeft het vierde seizoen ingezet. De opvallendste verkoper in de eerste aflevering is ongetwijfeld Tom Waes (50), die een grote zelfgemaakte natuurfoto meegebracht.

“Ik doe het al jaren, maar niemand weet het,” zegt Waes over zijn fotografie. “Dit is de allereerste keer dat ik met een foto naar buiten kom. Een foto waar ik verschrikkelijk fier op ben en die in mijn woonkamer hing. Een foto die me ook bijna mijn leven, of toch wel heel veel miserie, had kunnen kosten. Dat heeft alles te maken met het feit dat het luipaard recht in de lens kijkt. Niet evident. Dat beest was in zijn boom aan het eten en keek naar alle kanten, behalve naar mijn lens. Ik zat alleen met een gids in een open jeep op slechts een paar meter van dat luipaard en heb dan iets gedaan wat absoluut verboden is: ik heb luid geroepen. Dat beest keek op, recht in mijn lens. Ik heb spontaan geduwd en dan deemoedig het gedonder van mijn gids ondergaan. Terecht, want dat luipaard had met één sprong bij ons kunnen zijn.”

Eén professioneel bewerkte afdruk van de foto kostte hem al 1000. Daarom had in graag minstens een bod van het dubbele ontvangen, en dat kreeg hij ook.

Sofie Van de Velde, die twee galerijen heeft in Antwerpen, kocht de foto voor 2000 euro. Daarnaast wil ze nog vaker met Tom samenwerken en hem helpen om zijn fotografie te verbeteren. Volgens haar zit er in de toekomst misschien zelfs een tentoonstelling in.