Tom Waes riskeerde lijf en leden voor 'Reizen Waes Europa': "Die stier vloog los in mijn kruis"

30 november 2018

07u15

Bron: Het Nieuwsblad 1 TV Tom Waes (50) is een avonturier pur sang. Toch was het even schrikken toen hij voor ‘Reizen Waes Europa’ plots oog in oog stond met een stier in een Spaanse arena.

Tom waagde zich in de arena voor de ‘recortes’, een acrobatische en diervriendelijke variant op het stierengevecht waarbij atleten de stieren met salto’s en andere sprongen ontwijken. “Ik zag één van die gasten in die arena bezig en dacht: dat ziet er mij nog doenbaar uit. Ik ging achter die kerel staan, hij zette een stap opzij, ik was te laat. Die stier vliegt los in mijn kruis. Ik weeg negentig kilo, maar vloog als een pluimpje door de lucht. De stier raakte me net boven het schaambeen, klankman Pascal keek in mijn broek en alles zag er purper uit. Het deed pijn, maar gelukkig zonder gevolgen”, vertelt Waes in Het Nieuwsblad.

Toms eerste reis, naar de populaire vakantiebestemming Spanje, is meteen een heel verrassende. Jaarlijks trekken 75 miljoen toeristen naar cultuursteden als Barcelona en Madrid of naar de zonnige Spaanse costa’s. Maar waar kom je in Spanje terecht als je de toeristische trekpleisters links laat liggen? In het westen, ook wel de achterkant van het land genoemd, ontdekt Tom een Spanje waar de meesten van ons nauwelijks iets van weten: een leeggelopen en wat achtergestelde streek met nog ongewone gebruiken. “In Muxía ben ik met plaatselijke vissers in een héél wilde zee eendenmosselen gaan zoeken. En wat veel mensen niet weten, is dat Spanje via de zee vanuit Marokko wordt overspoeld met drugs. Wij hebben dat gefilmd, vanuit de auto, met een kleine camera en een undercoveragent erbij. Die criminelen kregen ons natuurlijk in de gaten omdat we wel veertig keer die kust op en af reden. Toen er plots mannen op brommertjes naast ons reden, zijn we maar vertrokken”, aldus Waes.

Gemengde gevoelens

“Toen de redactie me voorstelde om alleen Europese landen te bezoeken, vroeg ik me aanvankelijk af of het vierde seizoen niet te veel een Reizen Waes Light zou worden. Maar al gauw besefte ik dat het inhoudelijk juist een veel grotere uitdaging zou zijn om de kijker te verrassen. Ik hoop dat we daarin geslaagd zijn”, vertelt Tom. “De kracht van 'Reizen Waes Europa’ is een mix van entertainment en informatie: zelfs in de loopgraven van Oekraïne kan ik staan zwanzen met soldaten, maar ik durf hen tegelijk ook kritische vragen te stellen. De zeehondenjacht in Groenland was een aangrijpende ervaring die ik met zeer gemengde gevoelens heb beleefd. Maar ook het gesprek met een tiener en haar moeder in een piepklein dorpje in IJsland zal nog lang aan mijn ribben blijven plakken. Voor het eerst stond ik met mijn mond vol tanden.”

‘Reizen Waes Europa’ start op zondag 16 december om 20u30 op Eén.