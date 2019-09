Tom Waes reageert op cynische opmerkingen over euthanasie Marieke Vervoort: “In 2015 heeft ze dat gezegd en dan moet dat precies meteen gebeuren” MVO

Bron: VRT 0 TV Nadert het einde van rolstoelatlete Marieke Vervoort? De 40-jarige “Wielemie” strijdt al jaren tegen een ongeneeslijke spieraandoening. “De pijn wordt ondraaglijkheid.” Om haar laatste wens in vervulling te laten gaan, sprak ze goede vriend Tom Waes aan: racen op het Circuit van Zolder in een Lamborghini.

Aan Danira in ‘Vandaag’ vertelde ze hoe uniek die ervaring was. “Het was geweldig, ik heb gelachen van het begin tot het einde!”, zegt Marieke. Over haar euthanasieaanvraag wil ze liever niet te veel kwijt. Maar goede vriend Tom wil toch even het cynisme rond Marieke aankaarten: “In 2015 heeft ze gezegd euthanasie te willen plegen en dan moet dat precies meteen gebeuren. Terwijl dat dit Marieke haar keuze is. Zij heeft zoveel levensdrang waardoor ze, op het moment dat ze kan uitkijken naar kleine dingen, de euthanasie uitstelt. Van mij mag ze het nog 10 jaar uitstellen.”