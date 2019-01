Tom Waes probeert in ‘Stukken Van Mensen’ zelfgemaakte foto te verkopen: "Als tv niet meer werkt, word ik fotograaf" Mark Coenegracht

28 januari 2019

00u00 0 TV Het VIER-programma 'Stukken van mensen' begint vanavond aan zijn vierde seizoen. De opvallendste verkoper in de eerste aflevering is ongetwijfeld Tom Waes (50), die een grote zelfgemaakte natuurfoto heeft meegebracht. Velen weten het niet, maar er schuilt een gepassioneerde fotograaf in de tv-maker.

Gastvrouw Evy Gruyaert (39) nam voor het nieuwe seizoen haar intrek in het vroegere gerechtshof van Hasselt. In wat ooit statige zalen waren, zetelen nu experten Bie Baert, Paul De Grande, Boris Devis, Patrick Van der Vorst én nieuwkomer Sofie Van de Velde. Zij is eigenaar van twee galerijen voor hedendaagse kunst in Antwerpen. Ze ontvangen er in de eerste aflevering vier verkopers, die een zo hoog mogelijke prijs willen krijgen voor hun pronkstuk. Onder hen ook presentator Tom Waes.

Buiten is het bijtend koud, maar ook binnen in het Oud Gerechtshof is het onaangenaam fris als we Tom Waes tegenkomen. Hij komt een joekel van een natuurfoto, een luipaard in het wild, aanbieden die hij zelf heeft getrokken tijdens één van zijn vele reizen. Meteen bekent Waes dat hij een fervente amateurfotograaf is. "Ik doe het al jaren, maar niemand weet het. Dit is de allereerste keer dat ik met een foto naar buiten kom. Een foto waar ik verschrikkelijk fier op ben en die in mijn woonkamer hing. Een foto die me ook bijna mijn leven, of toch wel heel veel miserie, had kunnen kosten. Dat heeft alles te maken met het feit dat het luipaard recht in de lens kijkt. Niet evident. Dat beest was in zijn boom aan het eten en keek naar alle kanten, behalve naar mijn lens. Ik zat alleen met een gids in een open jeep op slechts een paar meter van dat luipaard en heb dan iets gedaan wat absoluut verboden is: ik heb luid geroepen. Dat beest keek op, recht in mijn lens. Ik heb spontaan geduwd en dan deemoedig het gedonder van mijn gids ondergaan. Terecht, want dat luipaard had met één sprong bij ons kunnen zijn."

Bod van 2.000 euro

"Het beeld is uiteraard bewerkt door een professionele fotostudio, die eigenlijk haast elk blaadje en elk detail van het luipaard heeft bijgewerkt. Dat is de klassieke manier van werken als je een topwerk wil aanbieden", licht Tom toe. Een afdruk van de foto kostte hem al 1.000 euro. Vanavond zou hij daarom graag minstens 2.000 euro krijgen. Maar is zijn foto ook kunst? "Dat weet ik dus zelf niet", geeft de tv-ster grif toe. "Iedereen is tegenwoordig fotograaf. Maar, ik denk dat ik wel talent heb. Ik ben al jaren in stilte aan het fotograferen. Een hobby die ik geërfd heb van mijn vader. Als tv straks niet meer werkt voor mij, dan word ik fotograaf", zo maakt hij zich sterk. En precies daarom wil Tom vanavond onderzoeken of één van de experten bereid is om hem te begeleiden als beginnend kunstfotograaf. "Een moeilijke klus, want ik ben een leek. Hoe kies ik een thema als ik wil tentoonstellen? Hoeveel werken moet ik dan hebben? Heb ik in het verleden al goeie kunstwerken gemaakt? Vragen waarop ik graag antwoorden zou krijgen. Naast een mooi bod voor deze foto uiteraard", lacht Tom.

'Stukken van mensen’

VIER 21.35 uur