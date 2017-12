Tom Waes over zijn allereerste hoofdrol in ‘Undercover’ “Ik was héél zenuwachtig” Jolien Boeckx

05u00 0 Kristof Ghyselinck

Ja, Tom Waes (49) is een acteur. “Maar iedereen is dat vergeten omdat ik de voorbije 10 jaar bijna alleen gepresenteerd heb (lacht).” Nu gaat hij zijn eerste liefde opnieuw achterna, als flik in de nieuwe fictiereeks ‘Undercover’. Pas begin 2019 is het resultaat op tv te zien. “Ik hoop dat niemand zegt: ‘Ah, da’s Tom Waes!’”

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee