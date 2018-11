Tom Waes op zeehondenjacht in ‘Reizen Waes’: “Hard om te zien, maar er ís niets anders” SD

16 november 2018

06u39

Op 16 december gaat op Eén het vierde seizoen van 'Reizen Waes' van start. Tom Waes (50) gaat daarin op zeehondenjacht. Dat is opmerkelijk, want de tv-maker is al jaren ambassadeur van Sea Shepherd, een internationale non-profitorganisatie die het leven in zee wil beschermen.

‘Reizen Waes’ trekt dit seizoen naar Europa. Waes doet er Noord-Ierland, Spanje, Polen, Isle of Man, IJsland, Azerbeidjan en Oekraïne aan. Hij bezoekt ook Groenland. Waes ging er samen met de Inuit op zeehondenjacht, en moest toekijken hoe één van hen vanop een paar honderden meters afstand twee zeehonden doodschoot.

Een harde pil om te slikken. “Als ambassadeur van Sea Shepherd zou ik tégen die zeehondenjacht moeten zijn”, zegt Waes in tijdschrift Psycho­logies. “Maar daar besef je dat die mensen geen andere keuze hebben. Er ís niets anders. De grond is be­vroren, ze kunnen niets kweken, ze kunnen alleen leven van de visvangst en de zeehondenjacht.”

De zeehondenjacht is er wel streng gereglementeerd. De Inuit schieten alleen wat ze nodig hebben om te overleven. “Natuurlijk was het hard om te zien, maar dit is geen commerciële jacht. Dit is een kwestie van overleven”, aldus Waes.