Tom Waes onderzoekt impact van coronacrisis en trekt naar Japan in speciale edities van 'Reizen Waes'

05 mei 2020

10u37

Bron: VRT 0 TV Nu verre reizen er de komende tijd niet inzitten, brengt Tom Waes de wereld naar ons toe met twee speciale edities van ‘Reizen Waes’. Op zondag 17 mei zoekt hij in ‘Reizen Waes blijft thuis’ uit hoe de coronacrisis leeft in de landen die hij de afgelopen jaren bezocht heeft. De weken nadien volgt een driedelige minireeks over Japan.

Dit jaar maakte Tom zelf één grote reis voor ‘Reizen Waes’: een roadtrip door Japan. Daarna gingen de grenzen bijna overal dicht, waardoor ook de presentator in z’n kot moest blijven. De coronpandemie zette hem wel aan het denken. Tom heeft in de voorbije vier seizoenen van ‘Reizen Waes’ meer dan dertig verschillende bestemmingen over de hele wereld bezocht. Hij heeft honderden mensen ontmoet uit de meest diverse culturen en met de meest uiteenlopende achtergronden. Hoe zou het eigenlijk met iedereen gaan? En hoe gaat iedereen in al die verschillende landen met de crisis om? In ‘Reizen Waes blijft thuis’, uitgezonden op zondag 17 mei, zoekt Tom uit hoe de coronacrisis leeft in de landen die hij de afgelopen jaren bezocht heeft. Vanuit z'n kot probeert de presentator contact te leggen met zoveel mogelijk mensen die hij ooit heeft ontmoet dankzij ‘Reizen Waes’ - een online reünie met de hele wereld.

Vanaf zondag 24 mei volgt dan de minireeks ‘Reizen Waes: Japan’, een verslag van de trip die Tom begin dit jaar maakte naar aanleiding van de Olympische Spelen. Waes reisde meer dan 4.000 kilometer door Japan, van in de havenstad Nagasaki in het zuiden tot aan het eiland Hokkaido in het hoge noorden. Hij maakte er kennis met eeuwenoude Japanse tradities, knotsgekke gebruiken en de meest fascinerende verhalen. “Ik was nog nooit in Japan geweest”, vertelt hij. “Nochtans stond het al jaren op mijn verlanglijstje. Het land is als eilandengroep eeuwenlang geïsoleerd gebleven van de rest van de wereld en heeft daardoor een heel eigen cultuur. Veel van de Japanse authentieke gebruiken dreigen meer en meer te verdwijnen onder invloed van de westerse wereld. Ik wilde het land daarom nog snel bezoeken, voor het zijn unieke karakter misschien voorgoed kwijt is.”

