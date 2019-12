Tom Waes onder vuur voor rode baret van para's: "Die moet je verdienen" PhG

05u00 2 tv "Fout bezig, kerel" en "Schandalig": zo luiden enkele van de commentaren op Facebook, nadat Tom Waes had geposeerd met de rode baret van de para's op zijn hoofd. "Die baret moet je verdienen", klinkt het nog.

In 'Kamp Waes', sinds gisteren te zien op Eén, proberen vijftien kandidaten zich door de toelatingsproeven van de special forces van het Belgisch leger te slaan. Om het programma te promoten, zette presentator Tom Waes de wijnrode baret van de paracommando's op. De foto in het weekblad 'Humo' zette echter kwaad bloed bij een aantal para's. In een Facebookgroep uitten ze hun ongenoegen. "Waes, fout bezig, kerel. In het Verenigd Koninkrijk is er een gelijkaardig programma geweest, maar daar heeft de presentator nooit een rode baret op z'n bol gezet", klinkt het in de commentaren. En ook nog: "Geen opleiding, geen muts". Voor paracommando's heeft de rode muts een grote symbolische waarde. Ze mag enkel gedragen worden door soldaten die de harde en veeleisende opleiding tot para doorstaan hebben. Dat een niet-militair, zelfs maar voor een fotosessie, de baret opzet, zit sommigen hoog.

De kritische para's kregen op de gespecialiseerde website paracommando.com al snel uitleg over het waarom van de rode muts bij Waes, van een ervaren militair die "al 32 jaar trotse drager is van een rode muts". "Tom heeft de muts gekregen van de Special Forces Group, om een fotoshoot te houden als promotie voor het programma. Punt. Deze ludieke actie valt onder de noemer humor en zelfrelativering. Defensie mag Waes op haar blote knieën danken voor de positieve media-aandacht". De Special Forces Group distantieert zich dan ook van "deze elitaire gedachten", klinkt het nog.