Tom Waes leert Nederlandse 'Undercover'-collega's Vlaamse woorden: "Wil je vanavond een potje poepen? Zeggen jullie dat echt?"

15 september 2020

13u40

Bron: Facebook 2 TV Een serie draaien met Vlaamse en Nederlandse acteurs, het zorgt al eens voor spraakverwarring op de set. Dat was ook het geval bij de opnames van de Eén-reeks ‘Undercover’. Tom Waes (51) leert z’n Nederlandse collega’s Anna Drijver (36) en Elise Schaap (37) daarom de betekenis van enkele Vlaamse woorden. Met een flinke portie hilariteit als gevolg.

Het lesje ‘Vlaams voor beginners’ is te zien in een promofilmpje van Netflix voor de reeks ‘Undercover’. De serie is namelijk ook te bekijken op het streamingplatform. Als eerste komt het woord ‘poepen’ aan bod. “Ja, bij ons betekent dat gewoon naar het groot toilet gaan", vertelt Anna. “Maar ik vind jullie gebruik van dat woord wel echt bizar. Wil jij vanavond een potje poepen? Zeggen jullie dat echt zo dan? (lacht)”

Verder leren de actrices onder andere wat de woorden ‘bollen’, ‘binnendraaien’, ‘doef op je bakkes’ en ‘touche’ bij ons willen zeggen. “In Nederland staat de ‘touche’ gewoon in de badkamer hoor”, lacht Drijver.



