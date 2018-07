Tom Waes in wiel van de tour voor 'Vive Le Vélo': "Zo dicht dat we renners zagen afzien als beesten" MC

18 juli 2018

00u00 0 TV Haast anderhalve week Ronde van Frankrijk zonder 'Vive le vélo', het wilde maar niet wennen. En dus haalden we gisteren opgelucht adem toen Karl Vannieuwkerke weer aan zijn vertrouwde tafel zat. Wij volgden zijn gast Tom Waes (49) een dag lang in de Tour. "De koers is pure magie."

Bij 'Vive le vélo' hebben ze dat goed gezien. Een week minder in de Tour de France vanwege het WK voetbal? Dan zoeken ze voor de kleine twee weken dat ze Vlaanderen wel mogen bedienen, de mooiste plekjes uit. En dus zaten we dinsdagavond in het stemmige haventje van Saint-Jorioz met de voeten in het warme water van het Meer van Annecy. Met uitzicht op de indrukwekkende bergen waar de renners zich een dag lang op suf hebben gereden. Morgen en vrijdag is Karl Vannieuwkerke te gast in statige kastelen, net als volgende week, en er komt ook nog een uitzending in een kapel bij. Maar voorlopig kampeert hij, samen met z'n 40 medewerkers en gasten, aan de voet van de Alpen. Pas net voor de aankomst van de renners in Le Grand Bornand, dropt Karls 'reisleider' Paul Herygers zijn gasten - Tom Waes, Sven Nys en ex-wielrenster Lieselot Decroix - op de locatie van 'Vive le vélo'. "Hemels dagje beleefd", puft Tom Waes, een habitué in de Tour. "Zeg dat wel, ik ben al drie keer eerder door Karl uitgenodigd. Sowieso ga ik samen met mijn vriendin Mieke elk jaar kijken. De koers is pure magie. Ik rijd ook zelf, soms met brokken", zo verwijst hij lachend naar de doodsmak die hij onlangs in Spanje maakte.

Alle truken van de foor

"Dankzij 'Vive le vélo' krijg ik de kans om even in het hart van dat voortijlend circus te mogen vertoeven - zalig. De hectiek aan het vertrek is nauwelijks te omschrijven. Maar ook als de renners onderweg zijn, is het onwaarschijnlijk wat je ziet en beleeft. Ik hoorde net dat ze hier één miljoen Vittel-flesjes uitgooien. Eén miljoen! Sinds ik zelf af en toe fiets, ben ik nog meer aangetrokken door de Tour", gaat Waes verder. "Dan besef je pas wat die gasten doen. De snelheden waarmee ze fietsen zijn moordend. Een specialist als Herygers laat je dan ook nog eens extra genieten. Die gast kent alles en iedereen, alle truken van de foor, en hij weet de beste plaatsjes te bemachtigen. We hebben vandaag op stroken gestaan waar je de renners écht zag afzien als beesten. En dan die afdalingen. Onwaarschijnlijk." Zelf moet Waes het rustig aandoen, nadat hij een sleutelbeenbreuk opliep. "Ik fiets wel opnieuw, maar omdat ik tijdens opnames van 'Reizen Waes' nadien enorm heb afgezien, heb ik me opnieuw laten onderzoeken. Bleek dat ik al weken met een gebroken rib rondloop. Tja, niks aan te doen. Maar zo besef ik nog maar eens dat ik hoerenchance heb gehad toen ik met mijn fiets tijdens een afdaling tegen een auto ben geknald."

"Natuurlijk is de sfeer uniek als je de Tour vanop de allereerste rij mag beleven. Maar eens we aan het volgen zijn, zitten we volledig in de koers. We rijden nagenoeg het volledige parcours af, we luisteren de hele tijd naar Radio1 en 'Radio Tour', met alle internekeukenmeldingen. Echt plezant."

"Ik ben ook op uitnodiging naar een wedstrijd van de Rode Duivels gaan kijken in Rusland. Of ik een voetbal- dan wel een wielergek ben? Da's een moeilijke. Ik supporter voor den Antwerp, maar als ik moet kiezen, ga ik toch voor de koers. Ik ben een veel betere wielrenner dan een voetballer. Ik kan niet sjotten. Verder dan in de goal staan gaat het niet. Maar ik rijd al 25 jaar met de fiets en weet zo dus goed wat die mannen doen - respect. Natuurlijk is er nu een Duivelshype in ons land. Maar ooit zal een Vlaming nog eens in de gele trui Parijs halen. Dan staat de Grote Markt in Brussel ook vol met fans, hé. Alleen zal het nog niet voor morgen zijn."

Trouwen? Geen tijd

Amper één week verlof heeft Waes deze zomer, al zien we hem nauwelijks op tv. "Ik ben volop bezig met enkele programma's. 'Reizen Waes' draait op volle toeren, maar dat zien de kijkers pas volgend jaar. Net als de fictiereeks 'Undercover', waarvan nu al een vervolg is besteld. Ik ben ook gelukkig dat ik nieuwe afleveringen mag maken van 'De Blacklist' voor Ketnet. Om maar te zeggen dat het druk, druk, druk is. Ik heb zelfs een rol in de film 'Torpedo' moeten laten gaan - die van hoofdrolspeler Koen De Bouw. Ik kreeg het er met de beste wil niet tussen. Ik geniet nu wel van een weekje congé met Mieke. Maar zondag vertrekken we alweer voor een nieuwe aflevering van 'Reizen Waes'. Neen, tijd om te trouwen is er dus niet. Niet dit jaar, en in 2019 ook niet. Mijn agenda is tot 2020 gevuld. Ach, ik denk dat we nooit gaan trouwen. We hebben daar rust in gevonden. Toen we ons verlovingsfeest hielden met vrienden is dat een running gag geworden. We hebben al gezegd dat onze kinderen wellicht voor ons zullen trouwen. (lacht)"