Tom Waes geniet van onverwachte roem: “Ik krijg e-mails van over heel de wereld” Redactie

06 juni 2019

06u00

Bron: Primo 0 TV Tom Waes (50) gooit als acteur hoge ogen in ‘Undercover’ en daar is hij naar eigen zeggen zelf verbaasd over. “Ik had mezelf als acteur al min of meer afgeschreven”, zegt de man die undercoveragent Bob Lemmens speelt.

“Ik sta versteld van mijn eigen succes”, aldus Tom Waes. Miljoenen kijkers over de hele wereld hebben zich, via Netflix, vastgebeten in de spannende thrillerserie van Nederlands-Belgische bodem die intussen op het Cinequest Film Festival in het Amerikaanse San José al in de prijzen is gevallen voor beste script, regie, productie en acteerwerk. De serie, die zich grotendeels afspeelt in de omgeving van Eindhoven en het Belgische Lommel, slaat in als een bom. “Het is echt ongekend wat mij overkomt”, vervolgt Tom. “Via e-mails ontvang ik uit de hele wereld complimenten. De laatste berichten zijn door kijkers in Mexico gestuurd. ‘Undercover’ is écht een daverend succes! Helaas houdt Netflix geen kijkcijfers bij, maar ik hoor, lees en voel hoe we enorm scoren tussen het gigantische aanbod van films, series en documentaires. Op sociale media zijn we zelfs trending (wanneer op sociale media in korte tijd veelvuldig over een bepaald onderwerp wordt gesproken, nvdr) geweest.”

Geen kans

“Ik was verrast toen ze mij vroegen om een van de hoofdrollen in ‘Undercover’ te spelen. Mijn acteercarrière stond feitelijk al jaren stil doordat ik me op het presenteren van tv-programma’s in België en Nederland had gestort. De meeste Vlaamse regisseurs hadden me de laatste jaren geen kans meer gegeven, omdat ze bang waren dat kijkers me te veel associeerden met dat televisiewerk. Gelukkig kwam daar verandering in toen mijn productiebedrijf De Mensen mij de kans aanbood om in ‘Undercover’ te gaan spelen.”

Ondanks het vele werk nam Tom de kans met beide handen aan. “Die rol van Bob is me op het lijf geschreven. Ik heb geen seconde getwijfeld en direct gebeld dat ik dolgraag aan de serie wilde meewerken. Sowieso ben ik een liefhebber van thrillers, vooral Scandinavische. Ik kijk er graag naar.”

Doodsbang

Tom kijkt nu uit naar nieuwe acteerkansen. “Door het succes van ‘Undercover’ komen er zeker nieuwe mogelijkheden”, besluit hij. “En die ga ik zeker in overweging nemen. Sowieso ben ik van huis uit erg onzeker. Ik wil altijd alles goed doen, de lat ligt hoog bij me. Ik wist van mezelf dat ik zo’n rol zou aankunnen, maar ik was doodsbang voor de publieke opinie. Natuurlijk is je eigen familie een belangrijke graadmeter. Mijn dochter Isah (23) zei dat ze me na tien minuten al niet meer zag als haar vader, maar als Bob Lemmens. Dat was een groot compliment. Ook mijn andere kinderen, zoon Milo (21) en Lisa (22), de dochter van mijn vrouw Mieke (47), waren onder de indruk. Dat stemt me zeer gelukkig.”