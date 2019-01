Tom Van Dyck schittert in ‘Over Water’: “Mijn vrouw vindt het heel erg dat ik die pornosnor niet meer heb” WN

09 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Carl Dockx, het personage dat Tom Van Dyck speelt in ‘Over Water’, is het cliché van een stoere dokwerker. Maar hij toont ook z’n gevoelige kant wanneer hij zich doodongerust maakt over de verdwijning van zijn baas. “Naarmate de reeks vordert, zal je steeds meer zien dat Carl een heel gevoelige man is”, zegt Tom in Dag Allemaal. “Hij komt hard over, maar heeft echt een klein hartje.”

Tom Lenaerts heeft eerst ­gevraagd of je wilde meedoen, en daarna deze rol op jouw lijf geschreven. Een hele eer, toch?

Absoluut, want daardoor weet ik dat ik niet acteur nummer zes ben die ze hebben gebeld voor deze rol. Ik mocht ook feedback geven, en daar werd wel degelijk rekening mee gehouden. Dat maakt dat mijn ­betrokkenheid van in het begin ­bijzonder groot was. Als ik zelf een serie schrijf, ga ik ook steeds op die manier te werk.

De teneur van de recensies is duidelijk: ‘Alweer een glansrol van Tom Van Dyck.’

Da’s fijn om te lezen. Weet je wat ik de leukste commentaar vond? “Hij heeft zichzelf opnieuw uitgevonden.” Dat vind ik tof, omdat ik heel kieskeurig ben in het kiezen van rollen en altijd iets anders ­probeer te doen.

Het is een feit dat jij niet zo heel vaak op tv te zien bent.

Dat komt onder andere omdat ik zelf ook verschillende dingen heb gemaakt. Met ‘Den Elfde Van Den Elfde’ ben ik bijvoorbeeld drie jaar bezig geweest. Ik heb dat mee ­geschreven, geregisseerd, gemonteerd... Dat combineerde ik met plezante zijstapjes zoals de film van ‘Safety First’, maar meer lukte echt niet. Omdat ik zo weinig speel, ­probeer ik altijd dingen uit te kiezen die ik nog niet heb gedaan, rollen die een echte uitdaging zijn. Als dat dan blijkt te werken en positief onthaald wordt, maakt dat mij echt gelukkig.

Jij doet er niet flauw over dat je veel belang hecht aan die recensies.

Ik leg mijn ziel in mijn werk, kies mijn projecten heel zorgvuldig uit en bereid mij voor tot in het extreme. Dus ja, dat ligt wel gevoelig.

