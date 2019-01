Tom Lenaerts over de politiecontrole in ‘Over Water’: “Ik ben nog nooit een neutrale agent tegengekomen” Mark Coenegracht

13 januari 2019

12u51 0 TV Tom Lenaerts geeft in de aflevering van ‘Over Water’ die vanavond te zien is een rol aan de politiecontrole. Een stuk van die scène is gebaseerd op eigen ondervindingen. “Ik ben nog nooit een neutrale agent tegengekomen", aldus de presentator.

De dramareeks ‘Over Water’ dendert in sneltreinvaart verder en is inmiddels halfweg. De gevallen tv-ster John Beckers komt stilaan te weten dat de nieuwe wereld waarin hij is beland niet lijkt op wat hij verwachtte. Hij probeert een nieuwe alliantie af te sluiten met Carl en Ella om van Michielsen NV een heel andere onderneming te maken. Dat zorgt uiteraard voor een boel verwikkelingen.

Ìn de vijfde aflevering zit een spannende politiecontrole die John moet ondergaan. Ook nu weer is het scenario gebaseerd op waar gebeurde feiten. Geestelijke vader Tom Lenaerts weet immers alles van politiecontroles. “Het feit dat je bekend ben kan een voor-of een nadeel zijn als je wordt tegen gehouden voor een controle”, aldus Tom. “Ofwel zullen ze supervriendelijk zijn of anders doen ze alsof ze je niet kennen, zijn ze superstreng en worden ze boosaardig. Eerlijk, ik ben nog nooit een neutrale politie-agent tegengekomen. Het is dus altijd een hachelijke onderneming.”

‘Over water’, elke zondag om 20.50 uur op Eén.