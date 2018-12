Tom Lenaerts nodigt in ‘Kalmte Kan U Redden’ BV’s uit voor het goede doel SD

06 december 2018

07u10 0 TV Tom Lenaerts (50) sluit zondag met een bijzondere aflevering het derde seizoen van zijn spelprogramma 'Kalmte Kan U Redden’ af.

De laatste aflevering staat volledig in het teken van het goede doel. Eén-gezichten Tom Waes, Danira Boukhriss Terkessidis, Wim ­Lybaert, Goedele Wachters en Jeroen Meus laten zich aan de hartslagmeter leggen en hopen in het kader van Music for Life 10.000 euro in te zamelen voor SOS Kinderdorpen.

Zo’n special met BV’s werd ook vorig seizoen gespeeld. Toen werd het geldbedrag gewonnen door Bart De Pauw.