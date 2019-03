Tom Lenaerts neemt ons mee naar de psycholoog in ‘Therapie’: "Al die problemen zien: het was als therapie voor mezelf” Jacob De Bruyne

20 maart 2019

06u54 0 TV Het is een uitstekend weekje voor Antwerp-abonnee Tom Lenaerts. Zijn ploeg strijdt nog mee voor titel, Beerschot blijft in de amateurklasse en vanavond stelt hij de nieuwste speler van zijn productiehuis voor. De achtdelige reeks ‘Therapie’ toont unieke gesprekken tussen psychologen en hun patiënten.

Meer dan een miljoen Vlamingen zijn in behandeling voor een depressie of burn-out. En één op de vier heeft vroeg of laat psychologische hulp nodig. Duizelingwekkende cijfers, die dankzij Tom Lenaerts (50) concreet worden gemaakt. Zijn productiehuis Panenka toont in ‘Therapie’ (Canvas) hoe zo’n sessie met de psycholoog nu écht in z’n werk gaat. Een presentator is er niet: in de spreekkamers staan onbemande camera’s, die de artsen zelf kunnen bedienen. De kijker ziet enkel de therapeut - de patiënten krijgen een pseudoniem en hun stemmen worden opnieuw ingesproken.

“We hebben geprobeerd een soort mix te brengen van eerder heftige verhalen en ‘huis, tuin en keukenproblemen’”, zegt Lenaerts. “In tegenstelling tot wat je zou verwachten, gaan namelijk ook heel veel mensen naar een therapeut met problemen die heel herkenbaar zijn voor iedereen. Voor mij was het programma alleszins vaak troostend, een therapie voor mezelf ook.”

Komen onder meer aan bod: een weduwe die in de war is omdat ze niet rouwt om haar echtgenoot, of een 10-jarig jongetje dat bang is dat hij nooit nog nieuwe vriendjes zal vinden. Maar ook een man die niet meer samen wil zijn met zijn vrouw die in behandeling is voor kanker, of een vrouw die niet kan kiezen tussen een man die haar niet ziet staan en haar partner die haar verstikt.

Bang van de dokter

“De therapeutische wereld blijft doorgaans gesloten”, zegt Lenaerts. “Daarom wilden wij die net onder de aandacht brengen. Al was het behoorlijk uitdagend. Vooraf zeiden mensen uit het vak dat het onmogelijk was. Gelukkig vonden we met de onbemande camera’s een oplossing. Het is moedig van de therapeuten om zich zo kwetsbaar op stellen - tenslotte kijken we op hun vingers en laten zij ook in hun ziel kijken.”

Eén van de zeven artsen is prof. dr. Sarah Bal, psycholoog en gedragstherapeut gespecialiseerd in traumatische ervaringen bij kinderen. “Ik merk dat veel mensen nog bang zijn om in therapie te gaan. Door de reeks kan iedereen zien hoe het er echt aan toegaat tijdens een sessie, al gaat het natuurlijk slechts om een fractie van het gesprek.”

Het leven als voetbalmatch

Lenaerts zelf heeft nog nooit hulp gezocht bij een psycholoog, zegt hij. “Al ben ik ervan overtuigd dat dat gewoon een kwestie is van geluk, want zoiets kan je echt niet voorspellen. Morgen kan het immers anders zijn. Tegenwoordig word je nog altijd als ‘zwak’ bestempeld als je je problemen niet zelf kan oplossen. Ik hoop dat dit programma dat beeld een beetje kan bijsturen. Het heeft dus, denk ik, ook niet te maken met hoe positief of negatief je in het leven staat. Zelfs de grootste zenboeddhist kan struikelen.”

Psychologische hulp als voetbalfan heeft Lenaerts alleszins niet nodig. Als Antwerp-supporter beleeft hij een boerenjaar. “Vorig weekend kocht ik speciaal een dagpas op televisie om KV Mechelen te zien winnen van Beerschot (lacht). Het voetbal is een van de weinige momenten waarbij ik echt in het nú kan leven. Was het leven maar één grote voetbal- match (lacht).”

Zeven therapeuten openen vanavond hun deuren:

Gert De Kinder: psycholoog en gedragstherapeut kinderen en jongeren (Kontich)

Dr. Bie Peuskens: arts, psychiater en systeemtherapeut (Tervuren)

Hadi Waelkens: psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut (Leuven)

Jaak Beckers: psycholoog en gedragstherapeut (Hasselt)

Dr. Sam Deltour: psychiater en psychodynamisch therapeut in opleiding (Leuven)

Luc Van de Ven: klinisch ouderenpsycholoog (Leuven)

Prof. dr. Sarah Bal: psycholoog en gedragstherapeut kinderen en jongeren (Sint-Martens-Latem)