Tom Lenaerts: “Koppels die tot hun dood samenblijven en ongelukkig zijn, ik snap dat niet” TK

19 maart 2019

08u00 0 TV Gisterenavond was Tom Lenaerts te gast bij ‘Van Gils & Gasten’. Hij kwam er zijn nieuwe Canvas-reeks ‘Therapie’ voorstellen, die morgen in première gaat. Acht afleveringen lang krijgt de kijker een intieme en discrete blik op de relatie tussen therapeuten en hun cliënten.

Tom Lenaerts en ouderenpsycholoog Luc Van de Ven willen met het programma het taboe rond psychologische hulp doorbreken en pleiten voor meer openheid. Ook ouderen hebben nood aan psychologische bijstand en dikwijls worstelen ze met onomkeerbare beslissingen uit hun verleden, zoals een scheiding. Tom snapt echter niet dat mensen die ongelukkig zijn bij elkaar blijven. “Ik heb zo dikwijls naar mijn scherm geroepen: ‘ga dan toch uit elkaar’! Hoeveel mensen er te lang bij elkaar blijven en elkaar het leven zuur maken...”

Er was naast ouderen ook aandacht voor kleuters. Van 18 tot 22 maart loopt de ‘Week van de Lentekriebels’, de jaarlijkse campagne van Sensoa. Dit jaar staat deze in het teken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Heel opmerkelijk is dat er dit jaar ook aandacht is voor de seksuele opvoeding van kleuters. Seksuologe Chloé De Bie vindt het zeer belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren hun grenzen te stellen.

En ten slotte kwam ook auteur Ilja Pfeijffer langs met zijn roman ‘Grand Hotel Europa’. Hij werd uitvoerig bewierookt door Tom Lenaerts en Lieven Van Gils.