Tom Lenaerts en Bart Cannaerts schuiven aan in 'Vive la vie' MC

06 juli 2020

00u00 0 TV Het blijft wachten op de eerste échte zomeravond voor Karl Vannieuwkerke en zijn feel-good talkshow 'Vive la vie'. Vanavond schuiven tv-maker en presentator Tom Lenaerts en komiek Bart Cannaerts aan bij Karl.

Met amper 18 graden en kans op een bui is het niet ondenkbaar dat 'Vive la vie' weer onder dak moet. Morgen komen Pascale Platel en Barbara Sarafian langs, woensdag is het aan Wouter Deprez en ex-voetbalster Imke Courtois. Zij is deze week trouwens ook al te zien in 'Over de oceaan', een nieuw realityprogramma waarin zes BV's naar Guadeloupe zeilen. Ook Otto-Jan Ham en Evi Hanssen doen mee. 'Over de oceaan' is nu al te zien op Play van Telenet en in het najaar op VIER. Vannieuwkerke sluit zijn tweede week 'Vive la vie' donderdag af met het duo Sven De Leijer en Rik Verheye.

'Vive la vie', 21.20 uur op Eén