Tom Lenaerts dankt kijkers voor recordscore voor ‘Taboe’ TDS

22 januari 2018

17u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Lachen met mensen, met wie doorgaans niet gelachen mag worden vanwege hun handicap of ziekte: dat is het controversiële opzet van Philippe Geubels in ‘Taboe’ en Vlaanderen is er helemaal weg van. Dat blijkt uit de enthousiaste commentaren in de media en op social media, maar vooral ook uit het kijkcijfer.

De eerste aflevering van het Eén-programma waarin de komiek andersvalide gasten in zijn vakantiehuis ontvangt en nadien grappen over hen maakt in zijn zaalshow, lokte zondag 1.527.192 live-kijkers. Een onverwachte stunt, waarbij ook nog de kijkers moeten worden opgeteld, die de komende zeven dagen uitgesteld zullen kijken. Doorgaans zijn er dat een paar tiendduizenden, zodat het voorlopige jaarrecord van 2018 nog makkelijk verbeterd kan worden. Dat staat nu op 1.593.000 kijkers en werd op 1 januari gehaald door de film ‘F.C. De Kampioenen: Jubilee General!’.

Tom Lenaerts van het productiehuis Panenka, dat ‘Taboe’ maakt, dankte de kijkers in een tweet: "Beste allemaal, hartelijk dank om zo massaal te kijken naar ‘Taboe.’ Het heeft ons bloed, zweet en tranen gekost maar we zijn er heel fier op, Tot volgende zondag! Vriendelijke groeten, Tom."