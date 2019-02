Tom Hiddleston bevestigt dat hij Loki blijft spelen in nieuwe serie voor Disney+ MVO

27 februari 2019

17u16 0 TV Tom Hiddleston (38), die acteur die al jarenlang het personage Loki speelt in de Marvel-franchise, blijft de rol op zich nemen in de nieuwe serie voor streamingplatform Disney+.

Disney+ is het antwoord van The Walt Disney Company op het populaire Netflix. Ook zij willen enkele originele shows uitbrengen die nergens anders te zien zullen zijn, waaronder eentje over ‘The Avengers’-personage Loki.

Waar er eerst geruchten gingen dat Hiddleston slechts de stem van een verteller zou inspreken, zonder zelf zichtbaar te zijn op het scherm, bevestigt Walt Disney Studio’s voorzitter Alan Horn nu dat Tom wel degelijk de hoofdrol op zich neemt.

Het nieuws wordt met open armen ontvangen door fans van de franchise, gezien de meesten onder hen liever geen jongere acteur als vervanger zouden zien opduiken. “Hij was perfect gecast vanaf het begin”, klinkt het op Twitter. “Zo lang het niet écht moet is er geen enkele reden om hem te vervangen.”