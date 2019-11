Tom Hanks moest op het laatste nippertje afzeggen voor ‘Friends’ KD

18 november 2019

13u00

Tom Hanks (63) had zeventien jaar geleden zijn opwachting moeten maken in 'Friends', maar moest op het laatste moment afzeggen. Dat vertelde Freddie Prinze Jr. (43), die een gastrol in de reeks vertolkte, aan Entertainment Weekly. "Het was niet de bedoeling dat ik in 'Friends' zou verschijnen. De rol werd eerst aan Tom Hanks aangeboden, maar hij was verhinderd."

In het voorlaatste seizoen van de reeks huren Ross en Rachel een mannelijke nanny in om voor hun dochtertje te zorgen. ‘Forrest Gump’-acteur Tom Hanks kreeg die rol op een dienblaadje gepresenteerd, maar was uiteindelijk niet in de reeks te zien. Freddie Prinze Jr. nam de rol op het laatste moment over. “Het was niet de bedoeling dat ik Sandy zou vertolken”, biecht Freddie op aan Entertainment Weekly.

“Tom Hanks was een film aan het draaien en kon niet op tijd ter plaatse zijn voor de opnames van ‘Friends’. Mijn agent belde me vervolgens om te vragen of ik een rolletje wou spelen. De volgende dag stond ik op de set. Ik was heel nerveus, want ik had zelfs de kans niet gekregen om het scenario door te lezen.” David Schwimmer, die Ross vertolkte, stelde de acteur gelukkig op zijn gemak. “Hij kwam in mijn kleedkamer en zei: ‘Je gaat dit geweldig vinden. Het is een leuke scène en het studiopubliek is erg aanwezig. Het wordt leuk dus maak je geen zorgen.’”