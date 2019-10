Tom Hanks en Steven Spielberg komen met nieuwe ‘Band of Brothers’ Redactie

12 oktober 2019

19u51

Apple TV+ werkt aan een vervolg van de series 'Band of Brothers' en 'The Pacific'. De streamingdienst heeft Steven Spielberg en Tom Hanks, die in 2001 al onderdeel uitmaakten van 'Band of Brothers', weten te strikken voor hun nieuwe projecten. Dat meldt Variety

Het vervolg op de serie ‘Band of Brothers’ gaat ‘Masters of the Air’ heten. In de nieuwe reeks komen waargebeurde verhalen van de bemanning van Amerikaanse bommenwerpers, die in de Tweede Wereldoorlog over Duitsland vlogen, aan bod.



Wanneer de serie, gebaseerd op het gelijknamige boek van Donald L. Miller, op Apple TV+ te zien zal zijn is nog niet bekend. Wel gaat de streamingdienst op 1 november de lucht in.



‘Band of Brothers’ werd vanaf 2001 uitgezonden op HBO. De serie sleepte diverse Emmy’s in de wacht en wist zelfs een Golden Globe te winnen. Ook opvolger ‘The Pacific’ deed het goed bij het publiek. Destijds was acteur Damian Lewis te zien als een van de hoofdrolspelers.