Tom Dingenen (38) speelt niet alleen hunk Bart in ‘Dertigers’: "Ik werk al 18 jaar in de Antwerpse haven" Jolien Boeckx

30 januari 2019

00u00 0 TV Elke avond is Tom Dingenen (38) te zien als vrouwenmagneet Bart in 'Dertigers', maar overdag runt hij zijn eigen bedrijf in de Antwerpse haven. De selfmademan koos voor zo'n job om stabiliteit in z'n leven te krijgen. "Toch ben ik altijd blijven dromen van een acteerkans als deze." Nu hij die te pakken heeft, hoopt hij op meer.

Een maand geleden kon Tom nog anoniem naar de supermarkt, vandaag wordt hij heel vaak tegengehouden voor een foto of babbeltje. "Leuk, maar toch ook best vreemd", vindt hij dat. Zeker omdat mensen hem soms zelfs naroepen met: 'Hé, ben jij Kevin Janssens?'. Tom heeft uiterlijk wat weg van hem, zelfs op audities kwam dat al ter sprake. "Er zal misschien wel iets van waar zijn dan. (lacht) Hoewel ik het zelf niet echt zie."

Tom speelt in de Eén-reeks 'Dertigers' Bart Van Roelenbosch: een 36-jarige succesvolle manager bij een multinational in de Antwerpse haven. Al 20 jaar is hij samen met zijn jeugdliefde Tinne, met wie hij twee kinderen, Louise (12) en Robbe (9), heeft. Maar Bart blijft een alfamannetje. "En dat moet hij áltijd laten zien", aldus Tom. Hij flirt er dan ook op los met de babysit, een influencer in de fitness en een Nederlandse collega.

Hoe is het om de hunk van deze reeks te mogen spelen?

"Het is leuk dat die complimenten komen, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om een hunk neer te zetten. Toch komt dat automatisch wel een beetje. Bart hangt graag de flirter uit, moet ingaan op avances van de vrouwen en brengt hen naar huis als hun fiets een lekke band heeft. Het is een leuke rol, maar ik had evengoed een ander personage kunnen spelen. Toen ik auditie ging doen, wist ik nog niet welke rol ik mocht vertolken en lagen er nog andere figuren open. Uiteindelijk werd het die van Bart en daar ben ik nu wel heel blij mee."

Lijkt hij op jou?

"In grote lijnen niet, al zijn er gelijkenissen en dan vooral in het gedrag naar zijn kinderen toe. Voor de rest staat Bart best ver van mezelf en dat maakt deze rol net zo'n uitdaging om te spelen. Hij wil altijd het woord nemen in de groep, hij wil er bovenuit steken. Zo ben ik niet in het echt. Maar onze gezinssituatie is wel hetzelfde: ik ben ook getrouwd en heb twee kinderen, óók een meisje (11) en een jongen (13). En heel toevallig werk ik in het dagelijkse leven óók in de Antwerpse haven."

Deze rol lijkt op jouw lijf geschreven?

"Het is heel grappig hoe alles zo overeenkomt, maar na mijn gezinssamenstelling en mijn job stopt de vergelijking dan ook wel meteen. (lacht) Mijn vrouw had het bij de eerste drie afleveringen zelfs moeilijk om mij in een ander gezin op televisie bezig te zien. Ze zag Tom en niet Bart. Zelfs mijn vrienden stuurden me berichten: 'Néé Tom, ga die kamer niet binnen!'"

Waar heb jij al die tijd voor 'Dertigers' gezeten?

"In de haven. (lacht) Ik werk al 18 jaar in deze sector, waarvan 6 jaar in mijn eigen controlebedrijf. Als kind had ik de droom om acteur te worden, en daarom volgde ik woord en drama op de Young Artists School. Maar een echte acteursopleiding heb ik niet gevolgd. Ik heb vrij vroeg beslist om te gaan samenwonen en op mijn 25ste werd ik voor het eerst papa. Het leven als acteur is dan niet de meest standvastige beroepskeuze, helaas. Ik heb dus voor zekerheid in mijn leven gekozen, maar ik ben wel altijd blijven acteren als hobby. In het weekend stond ik dan op de planken van het Echt Antwaarps Theater en af en toe mocht ik gastrolletjes spelen op televisie (onder andere in 'De infiltrant', red.). En kijk, nu is hier 'Dertigers': een kans waar ik altijd op gewacht heb."

En met bijna 700.000 kijkers én een tweede seizoen op komst. Had je dat verwacht?

"Op voorhand was het koffiedik kijken. We waren zelf tevreden over het resultaat, maar zou het aanslaan bij het publiek of niet? Tenslotte kenden de kijkers ons niet eens. Maar na één week werd er al een tweede seizoen besteld. Ongelofelijk, hé? Ik ga dus niet direct van het scherm verdwijnen. (lacht) Naast 'Dertigers', waarvan het tweede seizoen in april wordt opgenomen, zal ik in 2020 te zien zijn in de fictiereeks 'Black-Out' op Eén. Ik heb een kleine rol, goed voor een vijftal afleveringen. En binnenkort zit ik ook in het derde seizoen van 'Zie mij graag' - in het eerste en tweede seizoen speelde ik ook al een gastrol. Ik ga er nu echt 100% voor."

En jouw havenbedrijf dan?

"Tot nu toe lukt de combinatie van het acteren perfect met mijn zaak. Ik kan op voorhand goed inplannen wanneer ik op de set moet staan. En dat zal zo wel blijven, denk ik. Ik ga er niet van uit dat mijn rol in 'Dertigers' nu plots hele grote deuren gaat openzetten. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn, hé. Maar ik ben daar nuchter in, we zien wel."