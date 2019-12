Tom Boonen reisde voor nieuw Eén-programma de wereld rond: "Mijn ogen zijn opengegaan" DBJ

19 december 2019

00u00 4 TV Hoe je in een recordtijd de Oude Kwaremont op fietst, weet hij al, net als hoe je een racewagen bestuurt. Maar vanaf dit voorjaar ontpopt Tom Boonen zich ook als televisiepresentator voor Eén. De 39-jarige ex-wielrenner reisde daarvoor de hele wereld rond. "Mijn ogen zijn opengegaan."

In 'Tom fietst' praat Tom Boonen met mensen bij wie de fiets centraal staat in hun leven. Geen wielrenners of sporters, maar gewone mensen van over de hele wereld met een bijzonder verhaal. "Zo'n drie jaar geleden werd ik door de VRT gevraagd of ik het zag zitten een programma te maken", zegt Boonen. "Ik heb er even over moeten nadenken, want die vraag kwam net na de beëindiging van mijn carrière. Maar toen dit idee ontstond, was ik meteen overtuigd. Het gaat over de fiets, maar ook over veel meer dan dat. Het programma doet je nadenken, mensen gaan verrast zijn als ze het zien."

Zichzelf verrijken

De voormalige wereldkampioen reist naar alle uithoeken van de planeet. In Berlijn ontmoet hij vluchtelingen die met een fietscursus een sociaal netwerk leren opbouwen, in Brazilië bezoekt hij gevangenen en in Guatemala spreekt Boonen met iemand die fietsen ombouwt tot huishoudapparaten. "Mijn ogen zijn opengegaan", zegt hij. "Toen ik nog koerste, reisde ik ook de wereld rond, maar dat was helemaal anders. Je kwam aan op de luchthaven en alles werd tot in de puntjes voor jou geregeld. Vervolgens begon de wedstrijd, vrije dagen om het land te verkennen waren zeer zeldzaam. Hier heb ik mensen en culturen leren kennen en ben ik op plaatsen geweest die ik anders nooit zou zien. In die zin waren de reizen echt een buitenkansje om mezelf te verrijken. Daar sta ik sowieso altijd voor open."

Boonen zat dan wel aan de andere kant van de wereld, ook daar werd hij herkend. "We zijn zelfs een muurschildering van mij tegengekomen in Guatemala", lacht hij. "Ik stond er afgebeeld met een aantal iconen uit het wielrennen. Heel grappig, al valt er te discussiëren over het eindresultaat. Ik keek namelijk nogal scheel. (lacht) Maar ook in Brazilië werd ik regelmatig herkend, ik ben er uitgenodigd in een radioshow waar ik uiteindelijk een interview heb gegeven van anderhalf uur."

Leren 'neen' zeggen

Over koers heeft Boonen niets meer te leren, maar de rol van presentator en tv-maker was nieuw. "Dat was in het begin wel wennen, ja", aldus Boonen. "Maar ik heb me niet speciaal voorbereid. Ik ben gewoon vertrokken en eens we op de bestemming waren, heb ik de dingen gevraagd die in me opkwamen. Zoals ik dat anders ook zou doen. Ik heb misschien geen ervaring als tv-maker, maar een camera ben ik natuurlijk wel gewoon." Boonen vond het een geslaagd experiment. "Tegen tachtig procent van de dingen die ik aangeboden krijg na mijn carrière, zeg ik 'neen'. Want als je niet oppast, sta je met je hoofd op een pot choco. Maar dit was anders, ik heb veel bijgeleerd over de wereld. We zijn nu zelfs alweer bezig met nieuwe projecten, waar ik nog niet veel over mag zeggen. Maar tv-maken is me erg bevallen."

'Tom fietst': in het voorjaar op Eén.