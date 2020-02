Tom Boonen over ontmoeting met vluchtelingen: “Het heeft me de ernst van de zaak doen inzien” BDB

27 februari 2020

Een carrièreswitch voor Tom Boonen! Dat hij kan wielrennen, racen én Alpaca’s kweken wisten we al, maar op 4 maart wordt hij ook presentator van zijn eigen televisieprogramma! En dat doet hij per fiets in ‘Tom fietst’. In de reeks praat hij met mensen bij wie de fiets centraal staat in hun leven. Geen wielrenners of sporters, maar gewone mensen met een bijzonder verhaal. De 39-jarige ex-wielrenner reisde daarvoor de hele wereld rond. Vaak waren de verhalen een echte eyeopener voor Boonen. Zoals de vluchtelingenproblematiek. Het Eén-programma ‘Vandaag’ toonde een fragment uit de reeks waarin Tom vluchtelingen leert fietsen en geconfronteerd wordt met schrijnende verhalen. “Het heeft mijn ogen doen opengaan en de ernst van de zaak doen inzien", vertelt hij.