Tom Boonen maakt nieuwe human-interestreeks voor Eén

27 maart 2018

11u05

Bron: Eén 0 TV Tom Boonen werkt momenteel aan zijn eerste programma voor Eén. De voormalige wielrenner zal de komende twee jaar programma's maken voor de zender en is nu bezig aan een nieuwe human-interestreeks. Daarin zoekt hij mensen over de hele wereld op voor wie de fiets centraal staat in hun leven. De opnames voor deze nieuwe reeks starten binnenkort.

Twintig jaar lang beulde Tom zich zelf af op de fiets, door weer en wind, om de hoogste doelen te bereiken. "De fiets heeft ervoor gezorgd dat ik een beter leven heb. Vandaag kan ik doen wat ik wil. Maar ik ben lang niet de enige voor wie de fiets een middel is of kan zijn om op zoek te gaan naar een beter leven." Tom trekt voor deze nieuwe reeks de wereld rond op zoek naar mensen voor wie de fiets een noodzakelijk middel is om een doel te bereiken, om hun familie een betere toekomst te geven, of simpelweg om te overleven. Tom trekt met hen op, begeeft zich in hun leefwereld, luistert naar hun verhalen en werkt met hen mee.

Rivaliserende ex-bendeleden

Momenteel zit het programma nog in researchfase. De productie onderzoekt onder andere of ze enkele fiets-stewards in Mexico kunnen volgen: rivaliserende ex-bendeleden die hun criminele verleden achter zich laten en hun eigen lowbikes maken, om zo een veilige omgeving voor de jeugd te creëren. Ook de fiets-ambulanciers in Malawi, die thuisverpleging verzorgen van HIV-patiënten, baby’s helpen verlossen en chirurgen assisteren, staan op de lijst van mogelijke cases.

Sterke tv-maker

"Het is met grote vreugde dat we deze held bij Eén in de armen sluiten", vertelt Olivier Goris, netmanager Eén. "Niet alleen omdat hij een groot kampioen is, maar vooral omdat hij alles in zich heeft om een sterke tv-maker te worden: Tom is écht, hij kan luisteren, staat in het leven, is oprecht geïnteresseerd in andere mensen, en hij heeft een perfect gevoel voor humor. We kijken geweldig uit naar de samenwerking." Ook Tom Boonen zelf is enthousiast. "Er komt veel op me af, maar wat mij overtuigd heeft om mij te smijten voor dit programma is dat het een sterk idee is waar ik me helemaal in kan vinden. En dat ik mag samenwerken met een enthousiaste ploeg!", vertelt hij.