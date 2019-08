Toerisme in Georgia krijgt boost dankzij 'Stranger Things’ SDE

21 augustus 2019

18u41

Bron: AP 0 TV Het ziet ernaar uit dat de Netflix-serie ‘Stranger Things’ een positief effect heeft op het toerisme in de Amerikaanse staat Georgia. Heel wat scènes uit de reeks werden er gefilmd, en fans uit de hele wereld gaan er op zoek naar de locaties. En dat betekent uiteraard ook kansen voor de plaatselijke ondernemers, die de menu’s in hun restaurants aanpasten of merchandise van de serie begonnen te verkopen.

Zo opende café Lucy Lu’s pas in 2017, nadat het eerste seizoen al te zien was op Netflix. Maar dankzij drankjes in het thema van de reeks, krijgt het café veel enthousiaste fans over de vloer. Zo kun je er een Sheriff Hopper krijgen, en een Demorgorgon. Maar ook plaatselijke klanten vinden het fijn, zegt eigenaar Jayci Fitzmayer: “Ook onze vaste klanten kiezen voor de ‘Stranger Things’-drankjes. Ze vinden het leuk dat ze daar deel van kunnen uitmaken, want net als wij dachten ze niet dat ons dorpje erg speciaal was tot de serie uitkwam.”

Café’s zijn niet de enige zaken die van de hype profiteren. Ook kruidenierszaak Piggly Wiggly ziet dagelijks fans vanuit de hele wereld over de vloer komen. Volgens manager David Johnston kwamen er op één bepaalde zaterdag zelfs 50 fans langs. “Je kan ze er zo uitpikken”, zegt hij. “Onlangs was er nog een meisje verkleed als Eleven, compleet met bloed dat uit haar neus liep.” En de man komt de fans maar al te graag tegemoet. Zo geeft hij korte tours rond de winkel en legt hij uit waar bepaalde gebeurtenissen plaatsvonden. En als fans een bepaalde scène willen naspelen, doet hij vaak maar al te graag mee. “Over het algemeen was het erg leuk. Iedereen hier doet zijn best om het de fans naar de zin te maken.”