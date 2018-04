Toen de stroom uitviel op 'Temptation Island': "Gino jij maakt me zot" Kathleen Vervoort

17 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Ongezien een scheve schaats rijden in ‘Temptation Island’? Door de vele camera’s is dat onmogelijk. Of de stroom moest uitvallen. En laat dát nu net gebeurd zijn. Een vrijgeleide voor de hitsige dames en heren, die echter niet doorhadden dat enkele camera’s wel bleven draaien.

We zagen het vorige week al: de stroom zal uitvallen in ‘Temptation Island’. En dat drie uur lang, zo vernemen we uit goede bron. De makers zelf konden het zo spannend niet verzinnen. Al treuren de kandidaten er niet om. Voor zij die plannetjes hadden, die de camera beter niet ziet, was dit een droomscenario.

Over hoe de stroompanne is ontstaan, heeft Fabrizio zijn vermoedens. Hij denkt dat Matthew erachter zit, al dan niet onbewust. "Matthew wilde die avond een broodje roosteren en veroorzaakte een kortsluiting", weet Fabrizio, die het tijdens de stroompanne naar eigen zeggen proper hield. "Daniëlle was te dronken." Al kan hij zonder beeld natuurlijk beweren wat hij wil...

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN