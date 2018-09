Toen de Herald of Free Enterprise zonk, ging de BRT compleet de mist in: "De beloofde psychologische bijstand hebben we nooit gekregen" TK

10 september 2018

08u23

Bron: NB 0 TV Op 6 maart 1987 zonk de Herald of Free Enterprise voor de kust van Zeebrugge. De ramp kostte het leven aan 193 mensen. Journalist Reddy De Mey (74) was als een van de enige aanwezig tijdens de reddingsactie, maar toch draaide de verslaggeving van de toenmalige BRT compleet in de soep. Hij vertelt vanavond in 'Dank Dat U Bij Ons Was' op Canvas hoe dat kwam.

De ramp in 1987 deed iedereen beseffen dat de BRT hopeloos achterliep op de technologische vooruitgang in de journalistieke sector. Hoewel Reddy De Mey met zijn cameraploeg létterlijk op het gekapseisde wrak stond en toekeek hoe de lichamen van de slachtoffers met touwen naar boven werden getrokken, duurde het toch uren voor de beelden ook op tv te zien waren.

"Geloof het of niet, maar iemand moest onze beelden naar Egem bij Pittem rijden, waar een zendmast van de BRT stond. Daar moest de conciërge de deur opendoen zodat we onze beelden konden doorsturen. Het toppunt is dat niet de BRT, maar de Franstalige RTBF de beelden als eerste uitzond. De eind­redacteur van de BRT wou de beelden van de lichamen “eerst nog een beetje monteren”, de man van de RTBF was iets slimmer en gooide de opnames gewoon ruw op antenne", aldus De Mey in het Nieuwsblad. "Vandaag monteren journalisten hun eigen stuk in een zendwagen, maar de BRT had noch zendwagens noch mobiele montagewagens."

De Mey en zijn collega's kregen ook een psychologische klap. "Collega ­Stefan Blommaert kreeg het zo zwaar dat hij vlak voor een uitzending door de knieën ging. Ik stond naast hem, heb zijn microfoon opgeraapt en heb een kwartier aan een stuk gebabbeld", aldus De Mey. "De beloofde psychologische bijstand hebben we nooit gekregen. We mochten wel op appel bij de grote baas, om een spervuur aan vragen te beantwoorden over alles wat verkeerd ging. Ik heb het verwerkt door er over te praten."

