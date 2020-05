Toekomst ‘Love Island’ ook bij ons onzeker: “Onduidelijk wanneer tweede seizoen er komt” IDR

05 mei 2020

18u42 0 TV Het moest deze zomer een van de paradepaardjes van SBS worden, maar door de coronacrisis lijkt het tweede seizoen van ‘Love Island’ verderaf dan ooit. Nu de Britse versie definitief werd verschoven naar 2021, lijkt de kans reëel dat ook Vlaamse fans nog aanzienlijke tijd zullen moeten wachten op hun dagelijkse reality-afspraak. Maar: “Het tweede seizoen komt er zeker.”

Er waren dan wel meer kandidaten dan ooit voor het nieuwe seizoen van de Britse ‘Love Island’, toch zullen zij stuk voor stuk hun hoop op ware liefde - en een geldprijs van 50.000 pond - nog een jaar in het vriesvak moeten stoppen. Na rijp beraad liet zender ITV2 immers weten dat ze het programma definitief verschuiven naar 2021. “We hebben op allerlei manieren geprobeerd om ‘Love Island’ te kunnen maken deze zomer, maar dat blijkt onmogelijk”, klinkt het.

Hoewel de beslissing commercieel allesbehalve interessant is en naar verluidt een verlies van zo’n honderd miljoen pond kan betekenen, zet de zender de veiligheid van de medewerkers en kandidaten voorop. “In normale omstandigheden zouden we nu volop met de voorbereidingen bezig zijn, maar dat is door de coronacrisis uitgesloten. We vinden het heel jammer voor de fans van de show, maar veiligheid is onze voornaamste bezorgdheid. ‘Love Island’ keert in 2021 sowieso terug, en beter dan ooit.”

Situatie week per week bekijken

Het Britse besluit roept uiteraard ook vragen op voor de kijkers in Nederland en België. Hier was het plan immers om deze zomer van start te gaan met het tweede seizoen van deze realityreeks. “We zijn nog steeds van plan om een tweede seizoen te maken, maar voorlopig is het onduidelijk wanneer dat zal kunnen”, laat woordvoerster Barbara Salomon weten. “Omdat we sterk in dit format geloven, evalueren we en bekijken we alle opties elke week opnieuw. Zowel SBS als RTL kijken er erg naar uit om nieuwe ‘Love Island’-avonturen terug in Vlaanderen en Nederland te brengen.”

Voor Viktor Verhulst (25), die samen met de Nederlandse Holly Mae Brood de presentatie van het eerste seizoen voor z’n rekening nam, is het dan ook bang afwachten hoe de coronacrisis zich ontplooit. “Het is inderdaad nog steeds de bedoeling dat er een tweede seizoen komt van ‘Love Island’ en dat ik die reeks opnieuw zal presenteren, maar voorlopig zijn er geen garanties dat we deze zomer opnieuw naar Spanje kunnen. Pas wanneer daarover duidelijkheid is, weten we ook wanneer de opnames kunnen doorgaan en wanneer de reeks uitgezonden kan worden. Ik heb er in ieder geval wel zin in om ‘Love Island’ opnieuw te presenteren”, aldus Viktor.

LEES OOK:

Van social distancing gesproken: nieuwe Netflix-hype ‘Too Hot to Handle’ geeft boetes aan singles die verleiding niet weerstaan

Britse ‘Love Island’-presentatrice Caroline Flack (40) onverwachts overleden