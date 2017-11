Toch een happy end voor één van de twee spitsbroers Redactie

22u40 0 VTM Spitsbroers TV Even zag het er naar uit voor beide spitsbroers. Na een tragisch ongeval nam Alan de schuld op zich om Dennis uit de wind te zetten. Dennis zou immers zijn transfer naar Arsenal kunnen verliezen. Toen de andere bestuurster plots overleed, kwam er echter nog meer op het spel te staan.

Voor onvrijwillige doodslag kon Alan opnieuw in de gevangenis belanden. Dennis, die zijn zinnen had gezet op de transfer, zag het zelfs na de smeekbeden van zijn broer niet zitten om schuld te bekennen. Zijn advocate trok zelfs met één miljoen euro aan zwijggeld naar Alan, maar die weigerde.

Uiteindelijk liet Dennis zijn broer in de steek. Net voordat hij met een privévliegtuig naar Arsenal vertrok, probeerde Alan hem nog te overtuigen zich aan te geven. Dennis weigerde, waardoor Alan opnieuw de cel in vloog. Zes maanden later bleek Dennis echter niet aan de bak te komen bij Arsenal FC. Teleurgesteld volgt hij de wedstrijden van zijn ploeg vanuit de tribune, met een beeldschone WAG aan zijn zijde. Dennis’ blik spreekt boekdelen. Geld maakt blijkbaar toch niet gelukkig.

Zijn broer stapt tegen alle verwachtingen in wél het geluk tegemoet: Alan mag na zes maanden de gevangenis verlaten. Zijn familie, Nina, Ibi en Guy, wachten hem op. Nina heeft nog een bijzondere verrassing: ze blijkt zes maanden zwanger. Zo krijgt één van de twee spitsbroers alsnog een happy end.