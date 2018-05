Toby Alderweireld wordt papa van een meisje: "Ik ben er helemaal klaar voor" MVO/DBJ

24 mei 2018

23u30 0 TV Rode Duivel Toby Alderweireld (29) is in topvorm voor het Wereld Kampioenschap in Rusland, maar de grootste prijs is al binnen. Hij wordt namelijk papa van een meisje.

"Het klinkt misschien arrogant, maar ik ben helemaal klaar voor het vaderschap", zegt de Rode Duivel. "We hebben er veel over gepraat en hebben de juiste stappen ondernomen." Toby vormt al zes jaar een koppel met de Antwerpse Shani, niet zo evident in de blitse voetbalwereld. "Ik vind het belangrijk dat ik mijn eigen taal, mijn eigen dialect kan spreken", zegt Toby daarover. Wat hij zou geworden zijn als hij geen voetballer zou zijn? "Een sukkelaar", lacht Toby. "Nee, misschien iets in de sport of ik heb ook veel respect voor mijn broer die politieagent is in Brussel."

Natuurlijk wordt ook nog even teruggekeerd naar de niet-selectie van Radja Nainggolan. "Daar wordt bij de jongens natuurlijk wel over gesproken", aldus de verdediger van Tottenham. "Het is jammer en ik heb hem al een berichtje gestuurd om hem te steunen, want ik ken hem ook al van in de jeugd bij Beerschot. Maar het is de keuze van de trainer en daar moeten we ons bij neerleggen. Maar nu moeten we de focus op het WK leggen en daarvoor hebben we de supporters nodig."