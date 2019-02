Titanenstrijd op tv: 'The Voice' en 'Temptation' trekken alle kijkers op vrijdagavond TDS

18 februari 2019

12u11 0 TV VIJF ontwaakte afgelopen vrijdag uit zijn winterslaap en ging met een dubbelaflevering van ‘Temptation Island’, frontaal de strijd aan met ‘The Voice van Vlaanderen’. VTM blijft met ruim marktleider, ondanks een verlies na de uitstekende start vorige week. VIJF springt naar de tweede plaats. De VRT is de grote pineut, waar zowel Eén als Canvas amper kijkers konden trekken.

Net als vorige week keken er ook naar de tweede auditie van ‘The Voice van Vlaanderen’ om en bij het miljoen kijkers (974.000 kijkers, red). Er waren dan ook enkele straffe talenten aan het werk bij ‘The Voice’, met Eva en Charline als uitschieters. Zo moesten ze bij VTM amper kijkers prijsgeven aan ‘Temptation Island’.

Of er ook bij ‘Temptation Island’ sprake is van veel talenten, valt nog af te wachten. Zowel de koppels als de vrijgezellen hielden zich in tegenstelling tot de voorbije jaren in. Benieuwd of Milou, Rodanya en de anderen zullen zwichten voor de tactische plannetjes die rasverleider Jaimy aan het smeden waren. Met gemiddeld 532.000 kijkers voor beide uitzendingen starten ze net iets lager dan vorig jaar, maar zijn ze in marktaandeel wel de evenknie van ‘The Voice’. Op de vrijdagavond wint ‘The Voice’ dus het pleit.