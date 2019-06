Tips van Zwangere Guy: welke bands zijn 'de shit' op Rock Werchter? MVO

21 juni 2019

00u00 0 TV Muziekliefhebbers uit alle windstreken blazen van 27 tot 30 juni opnieuw verzamelen op de festivalweide van Rock Werchter. Canvas blikt al vooruit, samen met drie artiesten van eigen bodem die op de affiche staan.

Jente Pironet van de dreampopband Portland, Fenne Kuppens van de postpunksensatie Whispering Sons en de Brusselse rapper Zwangere Guy vertellen wat Rock Werchter voor hen betekent, hoe ze naar hun concert toeleven en welke andere artiesten hun hart sneller doen slaan. Zwangere Guy maakte vorig jaar Klub C onveilig met het hiphopcollectief Stikstof, dit jaar heeft hij het podium van The Barn voor zich alleen. "Dat gaat wat geven." Andere bands die volgens Guy 'de shit' zijn: $uicideboy$, een punkrapduo uit New Orleans, de Oosters geïnspireerde Texanen van Khruangbin en The Cure. "'Boys Don't Cry'? Da's een topnummer!”

‘Festivalkoorts’, vanavond om 21.20 uur op Canvas.