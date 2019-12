Tiny Bertels naast partner Tom Dewispelaere te zien in nieuw seizoen ‘Over Water’ SDE

16 december 2019

TV Binnenkort zijn acteurskoppel Tom Deswispelaere (43) en Tiny Bertels (46) samen op het kleine scherm te zien. Tiny krijgt namelijk een rol in het tweede seizoen van 'Over water', waarin haar partner de hoofdrol vertolkt.

In januari zal het tweede seizoen van ‘Over water’, over gewezen tv-presentator John Beckers die verzeild raakt in het Antwerpse drugsmilieu, te zien zijn op Eén. Die hoofdrol wordt vertolkt door acteur Tom Dewispelaere, maar er zullen dit seizoen ook enkele nieuwe gezichten te zien zijn. Onder meer Tiny Bertels, met wie Tom al jaren samen is, vervoegt de cast. Het is overigens niet de eerste keer dat de twee samen acteren. Ook in de film ‘Groenten uit Balen’ was het koppel, dat twee zonen heeft, al samen te zien.