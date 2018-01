Tinne Oltmans wordt gezicht van campagne tegen pesten: "Mijn vriendinnen scholden me uit" Jacob De Bruyne

09u30

Bron: VRT 5 VRT / Joost Joossen TV In 'Steracteur Sterartiest' vroeg iedereen het zich af: wat betekenen die vier stippen op de hand van Tinne Oltmans (25)? Tinne, die gepest werd als kind, vertelt het u zelf.

"Ja, ik lichtte even een tipje van de sluier op", zegt 'Ghost Rockers'-actrice Tinne. "Ik maakte een subtiele verwijzing naar de nieuwe Move tegen pesten-campagne van Ketnet. Samen met de Ketnet-wrappers Leonard, Sander en Thomas ben ik boegbeeld van STIP IT. "

Excuseer?

Wel, met het liedje 'Stip na stip' roep ik iedereen op om op te komen tegen pesten. Kinderen kunnen op de site van Ketnet een Manipest met vier pijlers ondertekenen. Daarin staat dat je nooit mag pesten, dat je erover moet praten als je gepest wordt, dat je niemand mag uitsluiten en dat je moet proberen om altijd voor iemand op te komen die gepest wordt. Iedereen die het Manipest ondertekent, mag vier stippen op zijn hand zetten.

In Dag Allemaal vertelde je al eens dat je vroeger zelf ook gepest werd.

Eigenlijk zowat mijn hele schooltijd, vanaf het tweede leerjaar tot het zesde middelbaar. Ik ben heel vaak van school gewisseld en werd snel uitgesloten uit groepjes. Ik voelde me erg onzeker daardoor. Het ging zelfs zover dat mijn vriendinnen zich tegen mij keerden en me uitscholden.

Dat moet een eenzame tijd zijn geweest.

Gelukkig had ik wel fijne vriendinnen, maar dus enkel buiten school. Op school was ik anders dan de rest omdat ik al van jongs af acteerde, zong en danste. Ze spraken achter mijn rug over mij, met als resultaat dat ik me in mezelf keerde.

Had jaloezie er iets mee te maken, denk je?

Dat zou zeker kunnen, kinderen van die leeftijd durven vaak niet zichzelf te zijn. En ik was ook wel anders dan mijn medeleerlingen. Pesten kan over de meest banale dingen gaan, de kleren die je draagt, de dingen die zegt...

Hoe ging jij daar toen mee om?

Pesten was toen nog niet zo bespreekbaar als nu. Niemand wist hoe het aan te pakken. Toen ik het vertelde aan mijn mama, begreep ze het probleem niet goed. Maar er kwam verandering in. Dat zag ik bij mijn zus die zes jaar jonger is. In haar schooltijd bestond de Move tegen pesten al op Ketnet.

Met jouw ervaring, wat zou je zeggen tegen kinderen en jongeren die gepest worden?

Misschien wel het belangrijkste, is dat je jezelf niet de schuld mag geven, want dat doen kinderen die gepest worden vaak. Ik dacht ook dat het allemaal mijn eigen schuld was. En ook belangrijk: praat erover met je ouders, met je vrienden, je leerkrachten. En niet vergeten: het Manipest ondertekenen en verspreid die stippen!

BV's

Actrice Tinne Oltmans en Ketnet-wrappers Leonard Muylle, Sander Gillis en Thomas Van Achteren lanceerden vanochtend de actie met bijbehorend lied en clip in Kingsize Live op Ketnet.

Ook BV's scharen zich achter de actie. Zo toonde presentator Staf Coppens zich al solidair tijdens een theekransje met de kids.

Op de koffie bij Nora en Beau ! #goodmorning ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@staf_coppens) op 06 jan 2018 om 11:05 CET